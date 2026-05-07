Iranul a creat o nouă agenție pentru controlul transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz

Iranul a creat o agenție guvernamentală pentru a verifica și impozita navele care încearcă să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, o importantă zonă de transport maritim, a anunțat joi o companie de date maritime, în timp ce Teheranul a declarat că analizează cele mai recente propuneri ale SUA pentru încheierea războiului.
nave în Strâmtoarea Ormuz/sursa foto: X
Laurentiu Marinov
08 mai 2026, 00:36, Știri externe

Efortul Iranului de a oficializa controlul asupra Strâmtorii Ormuz a stârnit noi îngrijorări cu privire la transportul maritim internațional, sute de nave comerciale fiind blocate în Golful Persic și incapabile să ajungă în largul mării, potrivit AP.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a declarat că Republica Islamică analizează mesajele din partea Pakistanului, care mediază negocierile de pace, dar Iranul „nu a ajuns încă la o concluzie și nu a primit niciun răspuns părții americane”, a relatat televiziunea de stat iraniană.

Spre sfârșitul zilei, presa de stat iraniană a declarat că forțele armate ale țării au schimbat focuri cu „inamicul” pe insula Qeshm din Strâmtoarea Ormuz. Este cea mai mare insulă iraniană din Golful Persic, unde locuiesc aproximativ 150.000 de oameni. De asemenea, găzduiește o stație de desalinizare a apei.

Nu au fost raportate alte detalii. Casa Albă și Comandamentul Central al SUA nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Separat, presa de stat iraniană a raportat zgomote puternice și focuri defensive în vestul Teheranului. În sudul Iranului, explozii au fost auzite în apropiere de Bandar Abbas, au declarat agențiile de știri semioficiale iraniene. Rapoartele agențiilor Fars și Tasnim nu au identificat sursa exploziilor.

