Șoc fiscal în Germania: bugetul scade cu 18 miliarde de euro din cauza războiului din Iran. Pe cine acuză

Ministrul de finanțe al Germaniei, Lars Klingbeil, a prezentat o prognoză extrem de pesimistă privind veniturile fiscale. Conform noilor date, deja în acest an, trezoreria statală va primi cu 17,8 miliarde de euro mai puțin decât se aștepta în toamnă.

Principala cauză a eșecului financiar al autorităților este reprezentată de consecințele economice ale războiului din Iran, care a declanșat o criză energetică la nivel mondial și a încetinit creșterea economiei Germaniei.

Situația va afecta în mod deosebit bugetul federal: în 2026, deficitul de venituri va ajunge la aproape 10 miliarde de euro. Regiunile și municipalitățile sunt, de asemenea, forțate să reducă cheltuielile din cauza lipsei miliardelor de euro.

Mai precis, Guvernul federal trebuie să se aștepte la un deficit de venituri fiscale de 9,9 miliarde de euro în 2026 (dintre care 4,5 miliarde de euro se datorează abaterilor față de prognoza din octombrie). Landurile trebuie să prevadă cu 3 miliarde de euro mai puțin, iar municipalitățile cu 4,3 miliarde de euro mai puțin. Restul pierderilor se referă la plățile către UE. Modificările legislației fiscale au un impact mai puțin semnificativ în această zonă decât la nivel federal, spune ministrul.

Previziunile actuale privind veniturile fiscale doar pentru 2027 prevăd un deficit de 10,1 miliarde de euro pentru guvernul federal. Potrivit ministerului, pierderile fiscale totale se vor ridica la 87,5 miliarde de euro până în 2030. Această cifră include și pe cea de 39,8 miliarde de euro – erori de prognoză.

„Războiul iresponsabil al lui Trump”

Klingbeil a acuzat direct factorii externi pentru situația actuală, numind acțiunile Statelor Unite în Iran „războiul iresponsabil al lui Trump”, care distruge economia mondială.

„Previziunile de astăzi privind veniturile fiscale arată măsura în care războiul din Iran dăunează economiei noastre. Războiul iresponsabil al lui Trump și șocul global al prețurilor la energie care rezultă din acesta încetinesc temporar impulsul economic pozitiv”, a explicat el. Acest lucru va duce, de asemenea, la venituri fiscale mai mici pentru guvernele federale, statale și locale decât se anticipase toamna trecută.