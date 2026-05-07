Noi detalii despre suspendarea operațiunii din Ormuz: Trump, obligat de Arabia Saudită să facă pasul înapoi

La momentul suspendării operațiunii, Trump a declarat public că misiunea va fi „pusă pe pauză pentru o scurtă perioadă” pentru a vedea dacă un acord privind încheierea conflictului cu Iranul „poate fi finalizat și semnat”.

Operațiunea, denumită Proiectul „Freedom”, a fost prezentată de liderul american ca o soluție pentru protejarea navelor comerciale și spargerea blocadei impuse de Iran în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol. Armata americană urma să folosească avioane de luptă și aeronave de sprijin pentru a crea o „umbrelă defensivă” împotriva unor eventuale atacuri iraniene asupra navelor.

Arabia Saudită a refuzat accesul armatei SUA

NBC News a relatat însă joi că adevăratul motiv al suspendării a fost refuzul Arabiei Saudite de a permite armatei americane să utilizeze baza aeriană Prince Sultan, situată la sud-est de capitala Riad, și spațiul aerian al regatului pentru escortarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit sursei citate, liderii saudiți au fost surprinși de anunțul făcut de Trump privind lansarea operațiunii și au transmis ulterior Washingtonului că nu vor susține misiunea militară.

Trump nu a reușit să obțină sprijinul Riadului

Pentru a încerca deblocarea situației, președintele SUA a discutat cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, însă fără rezultatul dorit de liderul american.

SUA lansase deja operațiunea

Operațiunile din regiune depind de cooperarea aliaților din Golf și de accesul la spațiul aerian controlat de aceștia, a explicat unul dintre oficialii americani citați: „Din cauza geografiei, ai nevoie de cooperarea partenerilor regionali pentru a utiliza spațiul lor aerian. În unele cazuri nu există altă variantă”.

Potrivit acestuia, armata SUA pregătea deja „mai multe nave suplimentare în Golf pentru tranzitarea strâmtorii înainte ca operațiunea să fie oprită, iar Comandamentul Central al SUA anunțase anterior că două nave sub pavilion american traversaseră deja zona”.

Statele din Golf, luate prin surprindere

NBC mai notează că și alți aliați ai SUA din Golf au fost luați prin surprindere de lansarea proiectului „Freedom”, un diplomat din Orientul Mijlociu afirmând că Omanul a fost informat despre operațiune abia după anunțul public al Washingtonului.

O altă sursă saudită a declarat că oficialii regatului au fost „în contact regulat” cu administrația americană și că Arabia Saudită susține „eforturile diplomatice” pentru ajungerea la un acord între SUA și Iran.