Prima pagină » Știri externe » Trump amenință Iranul cu bombardamente „la un nivel mult mai ridicat” dacă refuză acordul de pace

Trump amenință Iranul cu bombardamente „la un nivel mult mai ridicat” dacă refuză acordul de pace

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul va fi bombardat „la un nivel mult mai ridicat” dacă nu acceptă propunerile americane pentru un acord de pace.
Maria Miron
06 mai 2026, 15:49, Știri externe

Liderul de la Casa Albă susține însă că războiul s-ar putea încheia rapid, iar Strâmtoarea Hormuz ar putea fi redeschisă complet traficului internațional.

„Războiul se va încheia” dacă Iranul acceptă propunerile, a scris Trump miercuri pe platforma Truth Social, citat de CNBC. El a adăugat că Strâmtoarea Hormuz „va fi deschisă pentru toți”.

Administrația americană așteaptă în următoarele 48 de ore răspunsuri din partea Iranului asupra mai multor puncte-cheie care ar urma să stea la baza unui memorandum de o pagină privind încetarea conflictului.

Petrolul scade, bursele cresc

Piețele financiare au reacționat imediat la informații. Prețul petrolului a scăzut puternic, în timp ce bursele americane și europene au crescut, alături de obligațiunile guvernamentale.

Trump a avertizat însă că un refuz din partea Teheranului ar duce la reluarea atacurilor.

„Bombardamentele vor începe și vor fi, din păcate, la un nivel și cu o intensitate mult mai mari decât înainte”, a transmis președintele american.

Iranul analizează o propunere americană în 14 puncte

Un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a declarat pentru CNBC că autoritățile iraniene „evaluează” o propunere de pace în 14 puncte transmisă de SUA.

Acordul ar include un moratoriu asupra îmbogățirii uraniului de către Iran, ridicarea sancțiunilor americane și reducerea restricțiilor privind tranzitul navelor prin Strâmtoarea Hormuz.

Multe dintre prevederi ar urma însă să fie aplicate doar după un acord final între cele două delegații.

Armistițiul rămâne fragil

Pentru a permite negocierile, armistițiul dintre SUA și Iran a rămas în vigoare din 7 aprilie, însă tensiunile au continuat în ultimele zile.

Iranul a atacat recent forțe americane implicate în escortarea navelor comerciale prin Strâmtoarea Hormuz și a lansat noi atacuri asupra Emiratelor Arabe Unite. La rândul lor, SUA au anunțat că au distrus șase ambarcațiuni iraniene care ar fi încercat să interfereze cu traficul comercial din zonă.

Optimismul privind un posibil acord a reapărut marți, după ce Trump a anunțat suspendarea operațiunii militare americane „Libertate pentru navigație” („Project Freedom”), destinată protejării transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz.

„S-au făcut progrese importante către un acord complet și final”, a transmis liderul american.

