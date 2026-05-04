O persoană a fost împușcată de forțele de ordine în apropierea Monumentului Washington

Starea persoanei și circumstanțele în care a avut loc incidentul, în zona străzii 15 și a bulevardului Independence, nu au fost cunoscute imediat, potrivit AP.

Serviciul Secret a îndemnat oamenii să evite zona, în timp ce echipajele de urgență interveneau la locul incidentului, situat nu departe de Casa Albă, unde Donald Trump participa la un eveniment dedicat întreprinderilor mici.

Casa Albă a fost închisă pentru scurt timp, în timp ce autoritățile investigau incidentul. Serviciul Secret a condus jurnaliștii care se aflau afară în sala de briefing, iar Trump și-a continuat evenimentul fără întrerupere.

Vito Maggiolo, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Pompieri și Servicii Medicale de Urgență din Washington, a declarat că echipajele de urgență au transportat un bărbat adult la spital și îngrijeau un adolescent care părea să aibă răni ușoare. El a redirecționat celelalte întrebări către departamentul de poliție.

Incidentul a atras o prezență masivă a poliției, survenind la puțin peste o săptămână după ce un bărbat înarmat a încercat să ia cu asalt cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă cu arme de foc și cuțite.

Cole Tomas Allen a fost acuzat în acel incident, în care un ofițer al Serviciului Secret a fost rănit.