Prima pagină » Economic » Prețul petrolului a scăzut după ce Trump a anunțat că SUA vor ajuta la eliberarea navelor blocate în Strâmtoarea Ormuz

Prețul petrolului a scăzut după ce Trump a anunțat că SUA vor ajuta la eliberarea navelor blocate în Strâmtoarea Ormuz

Prețul petrolului a scăzut cu peste 1 dolar pe baril luni, după ce Donald Trump a declarat că Statele Unite vor demara luni dimineață o operațiune pentru eliberarea navelor blocate în Strâmtoarea Ormuz.
Prețul petrolului a scăzut după ce Trump a anunțat că SUA vor ajuta la eliberarea navelor blocate în Strâmtoarea Ormuz
Sursa: Mediafax Foto. Fotografie cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
04 mai 2026, 01:29, Economic

Contractele futures pe țițeiul Brent au scăzut cu 1,83 dolari, sau 1,69%, la 106,34 dolari la ora 22:03 GMT, iar țițeiul West Texas Intermediate din SUA se situa la 100,22 dolari pe baril, în scădere cu 1,72 dolari, sau 1,69%, potrivit Reuters.

Statele Unite vor lansa luni o operațiune menită să „ghideze” navele blocate în Strâmtoarea Ormuz, controlată de Iran, a declarat Donald Trump, oferind puține detalii despre ceea ce ar putea fi o acțiune de amploare menită să ajute sute de nave și aproximativ 20.000 de marinari, relatează AP.

Trump a transmis duminică într-o postare pe rețelele de socializare că țările „neutre și nevinovate” au fost afectate de războiul cu Iranul și că „le-am spus acestor țări că le vom ghida navele în siguranță în afara acestor căi navigabile restricționate, astfel încât să își poată desfășura activitatea în mod liber și eficient”.

„Proiectul Libertate” va începe luni dimineață în Orientul Mijlociu, a spus Trump, adăugând că reprezentanții săi poartă discuții cu Iranul care ar putea duce la ceva „foarte pozitiv pentru toți”.

Închiderea efectivă a strâmtorii de către Iran, impusă după ce SUA și Israelul au declanșat războiul pe 28 februarie, a zguduit piețele globale.

Recomandarea video

Crezi că actuala criză politică va avea consecințe economice? Răspunde la sondaj
G4Media
Imaginile zilei. Un nor gigantic, în formă de tub, a apărut deasupra unei plaje din Brazilia. Care este explicația
Gandul
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cum a ajuns Europa un „vasal economic” al Statelor Unite: regulile stricte și birocrația care au vulnerabilizat companiile europene
Libertatea
Fructul care îți curăță colonul. E delicios și îl găsești în orice supermarket
CSID
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Promotor