Blocajul cu Iranul l-ar putea lăsa pe Trump într-o poziție mai proastă decât înainte de a începe războiul

Situația complicată ridică semne de întrebare privind durata războiului și impactul său asupra economiei globale, stabilității regionale și imaginii administrației americane.

Președintele Donald Trump se confruntă cu riscul ca acest conflict să se transforme într-o criză de lungă durată, în contextul în care negocierile sunt blocate, iar Iranul continuă să își mențină poziția fermă.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Teheranul a transmis o nouă propunere de reluare a discuțiilor prin intermediul Pakistanului, însă administrația americană a respins rapid oferta.

Blocajul din conflictul Trump-Iran produce efecte economice importante, în special pe piața petrolului. Închiderea sau limitarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului, a generat o creștere accentuată a prețurilor la energie.

Pentru administrația Trump, această situație are și implicații politice majore. Prețul ridicat al carburanților în Statele Unite afectează consumatorii americani și pune presiune suplimentară asupra popularității președintelui înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului.

Potrivit sondajelor recente, nivelul de susținere pentru Trump este în scădere, iar conflictul prelungit riscă să afecteze șansele Partidului Republican de a păstra controlul asupra Congresului.

Conflictul nu a atins obiectivele anunțate de Casa Albă

Deși atacurile lansate de SUA și Israel au afectat infrastructura militară iraniană, multe dintre obiectivele declarate ale conflictului Trump-Iran nu au fost atinse complet. Una dintre principalele ținte ale administrației americane a fost oprirea programului nuclear iranian.

Totuși, experții consideră că Iranul încă deține stocuri importante de uraniu îmbogățit, care ar putea fi recuperate și procesate în viitor. În plus, Iranul continuă să susțină grupările aliate din regiune, inclusiv Hezbollah, Hamas și rebelii Houthi, ceea ce arată că influența regională a Teheranului nu a fost eliminată.

În același timp, liderii iranieni transmit mesaje de rezistență și susțin că pot continua conflictul atât timp cât este necesar. Analiștii internaționali avertizează că Iranul a demonstrat că poate bloca fluxul petrolului mondial prin Strâmtoarea Hormuz, ceea ce îi oferă un avantaj strategic important.

Conflictul riscă să devină un război înghețat fără rezolvare rapidă

Experții în geopolitică avertizează că actualul conflictul Trump–Iran poate evolua într-un „război înghețat”, adică o confruntare fără o soluție diplomatică rapidă și fără un acord de pace clar.

Un astfel de scenariu ar însemna menținerea tensiunilor în Orientul Mijlociu, prezență militară americană extinsă și riscuri permanente pentru economia globală. În plus, relațiile dintre SUA și aliații europeni au fost afectate, deoarece mai multe state occidentale nu au fost consultate înaintea declanșării conflictului.

Iranul pare dispus să aștepte, mizând pe dificultățile politice și economice ale administrației americane, în timp ce Statele Unite încearcă să mențină presiunea militară și economică.