Chirurgul general nominalizat de Donald Trump a lăudat și criticat deopotrivă administrația sa

Dr. Nicole Saphier este cea mai recentă nominalizare a președintelui Donald Trump pentru funcția vacantă de chirurg general al SUA, potrivit AP News.

Radiolog și fost colaborator la Fox News Channel, ea a promovat mai multe aspecte ale agendei „Make America Healthy Again” a secretarului Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., inclusiv eliminarea aditivilor alimentari, renunțarea la alimentele ultraprocesate din diete și încurajarea exercițiilor fizice.

Însă, ea a fost o susținătoare mai vocală a vaccinării decât Kennedy și, uneori, a criticat modul în care administrația Trump a gestionat problemele de sănătate, numindu-l „jenant”.

Noua candidată a lui Trump pentru funcția de chirurg general este directoarea departamentului de imagistică mamară de la Memorial Sloan Kettering Monmouth, conform profilului ei de pe site-ul instituției. Ea are o diplomă în medicină de la Facultatea de Medicină a Universității Ross din Barbados, precum și burse de cercetare la Clinica Mayo, se arată în profil.

„O susținătoare neobosită a sănătății femeilor”

Ea a câștigat aprobarea unor instituții, inclusiv a Colegiului American de Radiologie, al cărui președinte, Dr. Dana Smetherman, a numit-o, joi, „o susținătoare neobosită a sănătății femeilor”. Kennedy a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că experiența sa cu pacientele cu cancer la sân și detectarea precoce vor ajuta administrația republicană să abordeze epidemia de boli cronice, potrivit aceleiași surse.

Saphier a fost, de asemenea, o colaboratoare de lungă durată a Fox News Channel până în această săptămână, fiind una dintre personalitățile canalului pe care Trump le-a adus în administrația sa.

Susține imunizarea, dar critică cerințele de vaccinare din timpul pandemiei

Saphier a pus sub semnul întrebării unele aspecte ale calendarului de vaccinare a copiilor din SUA și s-a aliniat disprețului lui Kennedy față de cerințele de vaccinare împotriva COVID-19 în școli. Totuși, Saphier spune că susține imunizarea, argumentând în același timp că pacienții ar trebui să fie liberi să ia propriile decizii medicale.