Rusia a lansat noua rachetă Soiuz-5, în primul său zbor de testare

Un nou vehicul de lansare rusesc de clasă medie, Soiuz-5, a fost lansat joi noaptea, la ora 23:00 ora locală (Astana), de la Cosmodromul Baikonur din Kazahstan, relatează Euronews.

Racheta a decolat de la Stația 45 ca parte a testelor de dezvoltare a zborului, potrivit Ministerului Inteligenței Artificiale și Dezvoltării Digitale din Kazahstan, iar lansarea a marcat primul zbor al rachetei de nouă generație.

Racheta deține cel mai puternic motor cu combustibil lichid

Soyuz-5 este echipată cu ceea ce e descris ca fiind cel mai puternic motor de rachetă cu combustibil lichid din lume.

Agenția spațială a declarat că noua rachetă este concepută pentru a reduce costul lansării încărcăturii utile, a dubla capacitatea de încărcare până la 17 tone și a utiliza componente de combustibil mai ecologice, potrivit aceleiași surse.

Locul de lansare, un spațiu emblematic

Cosmodromul de la Baikonur este unul dintre cele mai emblematice locuri din istoria explorării spațiului. În 1961, a devenit locul de lansare al primului zbor spațial uman din lume, cosmonautul rus Iuri Gagarin decolând de acolo la bordul rachetei Vostok 1.

Kazahstanul și Rusia continuă o cooperare strânsă în sectorul spațial. În 2021, parlamentul kazah a prelungit contractul de închiriere al platformei Baikonur de către Rusia până în 2050.

Lansarea rachetei Soyuz-5/Sunkar marchează un punct de cotitură pentru ambițiile spațiale ale Kazahstanului, poziționând țara mai aproape de a deveni o nouă putere spațială.