Rusia a lansat noua rachetă Soiuz-5, în primul său zbor de testare

Un nou vehicul de lansare rusesc de clasă medie, Soiuz-5, a fost lansat joi noaptea, la ora 23:00 ora locală (Astana), de la Cosmodromul Baikonur din Kazahstan, relatează Euronews.
Racheta a decolat de la Stația 45 ca parte a testelor de dezvoltare a zborului, potrivit Ministerului Inteligenței Artificiale și Dezvoltării Digitale din Kazahstan, iar lansarea a marcat primul zbor al rachetei de nouă generație.
Soyuz-5 este echipată cu ceea ce e descris ca fiind cel mai puternic motor de rachetă cu combustibil lichid din lume.
Agenția spațială a declarat că noua rachetă este concepută pentru a reduce costul lansării încărcăturii utile, a dubla capacitatea de încărcare până la 17 tone și a utiliza componente de combustibil mai ecologice, potrivit aceleiași surse.
Cosmodromul de la Baikonur este unul dintre cele mai emblematice locuri din istoria explorării spațiului. În 1961, a devenit locul de lansare al primului zbor spațial uman din lume, cosmonautul rus Iuri Gagarin decolând de acolo la bordul rachetei Vostok 1.
Kazahstanul și Rusia continuă o cooperare strânsă în sectorul spațial. În 2021, parlamentul kazah a prelungit contractul de închiriere al platformei Baikonur de către Rusia până în 2050.
Lansarea rachetei Soyuz-5/Sunkar marchează un punct de cotitură pentru ambițiile spațiale ale Kazahstanului, poziționând țara mai aproape de a deveni o nouă putere spațială.