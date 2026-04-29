Un cetățean din Kazahstan a fost arestat în Germania sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei

Suspectul, identificat drept Sergei K. a fost reținut marți la Berlin de autoritățile germane. Procurorii consideră că suspectul a început colaborarea cu serviciile ruse de informații încă din luna mai a anului trecut, potrivit comunicatului de presă citat de Reuters.

Conform acuzațiilor, bărbatul ar fi transmis detalii despre ajutorul militar oferit de Germania Ucrainei, precum și informații despre industria de armament. Principalele ținte ale campaniei sale erau companii implicate în dezvoltarea dronelor și a sistemelor robotice.

Sergei K. ar fi furnizat fotografii ale unor clădiri publice din Berlin și imagini cu convoaie militare, inclusiv un convoi aparținând unui stat membru NATO.

Informațiile trimise de suspect aveau scopul de a fi utilizate în pregătirea unor campanii de sabotaj. În plus, acesta ar mai fi încercat și să recruteze și alte persoane în serviciul spionajului rus.

Mai multe state europene au acuzat Rusia de intensificare a campaniilor de spionaj pe fondul Războiului din Ucraina, însă Moscova respinge acuzațiile, calificându-le drept „rusofobie”.