Bloomberg: Liderii UE vor să discute cu Trump despre negocierile cu Rusia la summitul G7

Conform surselor agenției, politicienii europeni vor să-l convingă pe domnul Trump să le susțină planurile de negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina.

Franța, Regatul Unit și Germania consideră că „accentul” conflictului s-a mutat spre Ucraina, au declarat sursele. Această condiție, potrivit liderilor europeni, le va permite să acționeze în afara acordurilor încheiate între președintele SUA și omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska.

Liderii UE doresc ca Rusia să accepte un armistițiu imediat pe linia frontului actual, precum și garanții de securitate fiabile pentru Ucraina, inclusiv desfășurarea unei forțe multinaționale. Franța, Regatul Unit și Germania intenționează să extindă rolul Europei în negocierile ucraineno-ruse.

Acestea intenționează să obțină aprobarea lui Donald Trump pentru propunerile lor de a crește presiunea asupra Rusiei. Potrivit surselor Bloomberg, o astfel de inițiativă ar putea duce la discuții cu oficiali din Europa, SUA, Ucraina și Rusia încă de luna viitoare.

Ideea nominalizării unui negociator UE a apărut la începutul lunii mai, după ce oficialii americani au solicitat o pauză în eforturile de soluționare a conflictului Rusia-Ucraina. Vladimir Putin a declarat că îl consideră pe fostul cancelar german Gerhard Schröder cel mai potrivit candidat pentru a participa la potențialele negocieri. Kremlinul a declarat ulterior că țările UE nu sunt încă pregătite să medieze în discuțiile de soluționare.