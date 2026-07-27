UE intervine în sprijinul Franței și Spaniei. Avioane, elicoptere și sute de pompieri, mobilizați pentru stingerea incendiilor 

Uniunea Europeană a trimis avioane, elicoptere și echipe de pompieri în Franța și Spania, prin Mecanismul de Protecție Civilă al UE, pentru a sprijini autoritățile în lupta cu incendiile de vegetație care continuă să se extindă.

Incendiile devastatoare au provocat una dintre cele mai ample operațiuni de evacuare din Europa din ultimii ani. Conform datelor, peste 300.000 de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele.

Potrivit unui comunicat, în cazul Franței, UE a mobilizat șapte avioane și patru elicoptere din Cehia, Croația, Germania, Portugalia, Slovacia, Suedia și Turcia. O mare parte dintre aceste aeronave fac parte din flota europeană rescEU, destinată intervențiilor în caz de dezastre.

În același timp, Spania beneficiază de sprijinul a șase avioane trimise din Grecia, Italia și Turcia, precum și de 134 de pompieri și 41 de autospeciale venite din Portugalia.

Pe lângă intervențiile aeriene și terestre, serviciul european de cartografiere prin satelit Copernicus pune la dispoziție hărți de urgență pentru echipele aflate pe teren. În același timp, Centrul de Coordonare a Răspunsului la Situații de Urgență al Uniunii Europene menține legătura permanentă cu autoritățile din Franța și Spania pentru a verifica dacă este nevoie de resurse suplimentare.

Intervenția rapidă a fost posibilă și datorită măsurilor preventive adoptate înaintea sezonului de incendii. În ultimele luni, echipe de pompieri din mai multe state europene au fost aduse în Franța și Spania, astfel încât să poată interveni imediat atunci când incendiile izbucneau.

Comisara europeană pentru egalitate și pentru pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, a transmis un mesaj de solidaritate cu populația afectată.

„În aceste momente, sute de mii de persoane au fost nevoite să își părăsească casele, în timp ce pompierii intervin în condiții dramatice pentru a limita efectele unor incendii de amploare și pentru a salva vieți și comunități. Nicio țară nu ar trebui să fie nevoită vreodată să facă față singură unui dezastru de asemenea proporții.”

„Tocmai de aceea Europa și-a construit o capacitate comună de răspuns: aeronave mobilizate în aer, pompieri desfășurați la sol și sprijin suplimentar pregătit să intervină imediat atunci când este nevoie. Cetățenilor Franței și Spaniei le transmit: Europa va fi alături de voi până la stingerea incendiilor.”, a declarat Hadja Lahbib.

Atunci când un stat solicită ajutor prin Mecanismul de Protecție Civilă al UE, cererea este transmisă tuturor celor 37 de state participante. Fiecare poate pune la dispoziție avioane, elicoptere, pompieri, echipamente sau experți, în funcție de resursele disponibile.

Apoi, Comisia Europeană coordonează și cofinanțează desfășurarea acestora.

Dacă sprijinul oferit de state nu este suficient, Uniunea poate activa și rezerva strategică rescEU, care dispune în prezent de o flotă formată din 22 de avioane și cinci elicoptere destinate intervențiilor în situații de urgență.