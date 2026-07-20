Două avioane au evitat la limită o coliziune deasupra Atlanticului

Incidentul, dezvăluit de publicația de presă specializată Air Journal, a avut loc pe 10 iulie, la ora 1:23, în largul coastei Insulelor Canare (Spania). Pe o parte se afla un Airbus A321XLR al companiei Iberia, care zbura din Recife, Brazilia, spre Madrid. Pe cealaltă parte se afla un Boeing 787-9 al companiei Air Europa, care efectua ruta opusă, între Madrid și São Paulo. Ambele aeronave zburau la o altitudine de aproximativ 11.000 de metri pe ruta N857, fiecare în direcții opuse, potrivit Le Figaro.

Pe măsură ce aeronavele s-au apropiat periculos de mult, sistemul lor de evitare a coliziunilor, numit TCAS (Sistem de evitare a coliziunilor în trafic), s-a activat automat. O alertă sonoră inițială, numită „Avertisment de trafic”, i-a avertizat pe piloți de prezența unei alte aeronave în apropiere. Câteva momente mai târziu, alerta s-a transformat într-un „Avertisment de rezoluție”, indicând o coliziune iminentă.

Avioanele au restabilit distanța de siguranță

Airbus-ul Iberia a început imediat o coborâre de 500 de picioare, adică puțin peste 152 de metri. În același timp, Boeing-ul Air Europa a început o urcare de 400 de picioare, adică puțin peste 121 de metri. Această reacție sincronizată a permis celor două aeronave să restabilească o distanță de siguranță. Odată ce pericolul a trecut, echipajele au primit mesajul „Clear of conflict” (Clătiți conflictul), indicând că își puteau relua rutele normale de zbor. Ambele zboruri au continuat apoi spre destinațiile lor fără alte incidente.

Între timp, Comisia Spaniolă de Investigare a Accidentelor și Incidentelor de Aviație Civilă (CIAIAC) a lansat o anchetă pentru a stabili de ce cele două aeronave au ajuns în această situație. Nici Iberia, nici Air Europa nu au emis încă o declarație publică cu privire la incident.

Acest incident nu a avut consecințe datorită TCAS, un sistem prezent la bordul aproape tuturor aeronavelor comerciale moderne. Spre deosebire de controlul traficului aerian, acesta funcționează autonom și previne o coliziune atunci când se detectează o pierdere de separare, adică atunci când două aeronave se apropie una de cealaltă dincolo de marjele de siguranță stabilite.