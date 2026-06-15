Cu ce avioane călătorește Papa. Detaliile mai puțin cunoscute din spatele zborurilor papale

Papa Leon al XIV-lea ar fi trebuit să revină la Roma cu un avion Airbus A320 al companiei spaniole Iberia după încheierea vizitei sale apostolice în Spania. Aparatul a suferit însă o defecțiune tehnică, iar regele Spaniei, Felipe al VI-lea, i-a pus la dispoziție propriul avion Falcon pentru întoarcerea în Italia, relatează Il Post.

Incidentul a readus în discuție un detaliu mai puțin cunoscut: Vaticanul nu deține un avion dedicat pentru deplasările Suveranului Pontif.

Cum sunt organizate călătoriile Papei

Pentru vizitele internaționale sunt organizate zboruri charter speciale, la bordul cărora se află Papa, colaboratorii săi apropiați, oficiali ai Vaticanului și jurnaliști acreditați. De peste șase decenii, atunci când pleacă din Italia, Papa călătorește cu aeronave ale companiei naționale italiene, astăzi ITA Airways. Zborurile papale folosesc în mod tradițional indicativul AZ4000. La întoarcere, Suveranul Pontif utilizează de regulă un avion al companiei naționale din țara vizitată. Aceste aeronave sunt supranumite neoficial „Shepherd One” („Păstorul Unu”), o referire inspirată de celebrul Air Force One folosit de președintele Statelor Unite.

Un protocol special la bord

Companiile aeriene implicate trebuie să respecte un protocol strict. Personalul Vaticanului aduce la bord hrana destinată Papei și stema oficială care este montată pe fuselajul aeronavei pentru durata zborului. În interior, scaunele sunt decorate în culorile Vaticanului. Papa și delegația sa ocupă locurile din partea din față a avionului, iar jurnaliștii sunt așezați în spate. În timpul zborurilor de întoarcere, Papa obișnuiește să susțină o scurtă conferință de presă și să răspundă întrebărilor reporterilor aflați la bord, o tradiție devenită deja parte a călătoriilor papale moderne.

Cum s-au schimbat zborurile papale

În trecut, aeronavele erau adaptate special pentru confortul Suveranului Pontif. La unele deplasări au fost demontate rânduri întregi de scaune pentru instalarea unui pat, a unui birou și a unor spații de întâlnire. În cazul unei vizite efectuate de Papa Benedict al XVI-lea în Cuba, aproximativ 20 de locuri au fost eliminate pentru amenajarea unei zone speciale. De asemenea, la bord au fost instalate crucifixuri și imagini religioase. Papa Francisc a preferat însă un stil mai modest de călătorie, folosind configurații mai apropiate de cele standard și evitând amenajările luxoase.

Un sistem folosit de peste 60 de ani

Primul zbor papal organizat de compania italiană Alitalia a avut loc în 1964, când Papa Paul al VI-lea a vizitat Iordania. De atunci, transportul aerian al Suveranului Pontif a devenit o tradiție care implică atât protocol diplomatic, cât și o organizare logistică extrem de riguroasă. Chiar dacă milioane de oameni îl văd pe Papa coborând dintr-un avion la fiecare vizită externă, puțini știu că, în realitate, Vaticanul nu deține o aeronavă proprie și se bazează pe colaborarea companiilor aeriene și a statelor gazdă pentru fiecare deplasare internațională.