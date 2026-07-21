Papa Leon al XIV-lea a vrut să demonstreze că discursurile sale nu sunt scrise de AI. Cum au fost verificate

Verificarea a fost realizată de compania australiană Proudly Human, specializată în certificarea autenticității textelor, la solicitarea editurii, în colaborare cu Australian Catholic University și reprezentanți ai Vaticanului, scrie The Guardian. Colecția de discursuri și reflecții, intitulată „Maps of Hope”, a primit certificarea la mai puțin de două luni după ce Papa Leon al XIV-lea a avertizat, în prima sa enciclică (o scrisoare solemnă, n.e), asupra riscurilor pe care le presupune dezvoltarea necontrolată a inteligenței artificiale.

Papa: Inteligența artificială nu trebuie să domine omul

În enciclica „Magnifica Humanitas”, publicată în luna mai, Suveranul Pontif a descris inteligența artificială drept una dintre cele mai importante provocări ale epocii moderne. Papa Leon al XIV-lea a avertizat că dezvoltarea AI trebuie împiedicată să ajungă „să domine omenirea” și a susținut că tehnologia trebuie să rămână în slujba oamenilor, să fie accesibilă tuturor și să fie supusă unei dezbateri publice permanente. Certificarea volumului „Maps of Hope” aduce și o valoare simbolică, demonstrând că mesajele Papei sunt rezultatul reflecției umane și nu al unor instrumente automate de generare a textului.

Cum este verificată autenticitatea unui text

Procesul folosit de Proudly Human nu se rezumă la utilizarea unui singur detector AI. Potrivit fondatorului companiei, dr. Alan Finkel, fostul om de știință-șef al Australiei, autorii sau reprezentanții lor trebuie mai întâi să își confirme identitatea și să semneze o declarație prin care garantează că inteligența artificială nu a fost utilizată pentru redactarea primei versiuni a textului și nici pentru generarea de fraze sau paragrafe întregi.

Ulterior, documentele sunt analizate cu ajutorul mai multor sisteme independente de detectare, iar rezultatele sunt combinate printr-un algoritm propriu. „Folosim un set de patru sau cinci instrumente diferite și testăm constant performanța lor pentru a ne asigura că rămân fiabile”, a explicat Alan Finkel pentru The Guardian. În cazul volumului semnat de Papa Leon al XIV-lea, analiza a indicat că textele sunt „în esență complet umane”.

De ce contează cine a scris un text

Potrivit lui Alan Finkel, pe măsură ce conținutul generat de AI devine tot mai greu de diferențiat de cel creat de oameni, cititorii au dreptul să știe cine este autorul real al unui text. Acesta consideră că transparența este importantă în toate domeniile, dar mai ales în cazul liderilor religioși.

„Dacă stai într-o biserică, te aștepți ca predica pe care o asculți să reflecte înțelepciunea și experiența religioasă autentică a celui care o rostește”, a spus Finkel. El consideră că dialogul dintre oameni și schimbul autentic de idei reprezintă una dintre caracteristicile fundamentale ale naturii umane și nu ar trebui înlocuite de conținut generat automat.

O dezbatere care depășește lumea religioasă

Inițiativa vine într-un moment în care tot mai multe instituții, universități și edituri încearcă să stabilească reguli privind utilizarea inteligenței artificiale în procesul de creare a conținutului. Președintele Australian Catholic University, profesorul Zlato Skrbis, a afirmat că, într-o perioadă în care internetul este inundat de texte produse automat, devine tot mai valoros să poți afirma cu certitudine că o lucrare este rezultatul reflecției și judecății unui autor uman.