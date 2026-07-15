Meta, acuzată că a folosit inteligența artificială pentru concedieri. Angajații susțin că AI i-a discriminat în timpul concediilor medicale și de maternitate

Reclamanții afirmă că sistemele automate utilizate de companie i-au dezavantajat pe cei aflați în concediu medical, concediu de maternitate sau care beneficiau de adaptări ale locului de muncă din motive de dizabilitate.

Procesul a fost depus luni la un tribunal federal din California și vizează restructurările operate de Meta la începutul acestui an, când aproximativ 8.000 de angajați au fost disponibilizați.

Cei 26 de reclamanți susțin că deciziile privind concedierile nu au fost luate exclusiv de manageri, ci au fost influențate de sisteme de inteligență artificială care au analizat automat performanța și activitatea angajaților, scrie The Guardian.

Cum ar fi funcționat sistemele AI

Potrivit plângerii, care are 71 de pagini, Meta ar fi utilizat o serie de sisteme interne bazate pe inteligență artificială pentru a evalua și clasifica angajații înainte de restructurări.

Aceste instrumente ar fi analizat indicatori precum productivitatea, activitatea desfășurată pe calculator, monitorizarea tastărilor și alte date privind utilizarea echipamentelor de serviciu.

Reclamanții susțin că aceste sisteme nu au ținut cont de faptul că angajații aflați în concedii medicale, concedii de maternitate sau concedii familiale nu puteau genera aceleași date de activitate ca restul personalului.

În cazul persoanelor cu dizabilități, algoritmii ar fi interpretat în mod eronat performanțele reduse, ceea ce ar fi influențat negativ scorurile utilizate în procesul de selecție pentru concediere.

Printre exemplele prezentate în instanță se numără cazul unei cercetătoare care a fost notificată că își pierde locul de muncă cu doar două zile înainte de naștere, al unui inginer evaluat mai slab după o perioadă de concediu medical cauzată de o accidentare și al unui manager concediat la doar 16 zile după intrarea în concediu medical.

Controverse privind monitorizarea angajaților

Procesul aduce în atenție și un program intern implementat de Meta la începutul anului, prin care compania ar fi monitorizat activitatea angajaților folosind date precum tastele apăsate, mișcările mouse-ului, istoricul browserului, mesajele și locația dispozitivelor de serviciu.

Conform documentelor depuse în instanță, programul ar fi fost introdus fără o informare suficient de vizibilă pentru angajați.

Potrivit reclamanților, scopul declarat al inițiativei era antrenarea modelelor de inteligență artificială pe baza modului în care lucrează angajații.

După ce peste 1.600 de salariați au semnat o petiție împotriva acestui sistem de monitorizare, compania ar fi decis suspendarea programului în luna iunie.

Compania respinge acuzațiile

Meta neagă toate acuzațiile formulate în proces. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru publicația The Guardian că deciziile privind reorganizarea și concedierile sunt luate de persoane, nu de sisteme de inteligență artificială.

Între timp, utilizarea inteligenței artificiale în procesele de recrutare, evaluare și concediere este atent analizată de autoritățile americane. Mai multe state, printre care California, Colorado și Illinois, au adoptat deja legislație menită să limiteze riscul discriminării generate de sistemele automate de decizie.

Cei 26 de reclamanți solicită instanței efectuarea unui audit independent asupra instrumentelor AI utilizate de Meta și păstrarea statutului lor de angajați până la finalizarea procesului.

Avocații acestora susțin că pierderea locului de muncă înainte de pronunțarea unei hotărâri ar putea produce prejudicii ireversibile, inclusiv pierderea asigurărilor medicale, a beneficiilor legate de concediile de maternitate și a acțiunilor deținute în cadrul companiei.