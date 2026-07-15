Internaționalul belgian Thomas Meunier va juca pentru prima dată în Premier League

Thomas Meunier a devenit primul transfer oficializat de Sunderland în această vară, semnând un contract valabil până în iunie 2028. Belgianul va purta tricoul cu numărul 12 și se va alătura noilor săi colegi la începutul lunii august.

Fundașul dreapta vine după participarea la Cupa Mondială din 2026 alături de Belgia și aduce pe Stadium of Light o experiență impresionantă: peste 550 de meciuri la nivel de club și 83 de selecții pentru naționala Belgiei.

Belgia a fost eliminată în sferturile de finală la Cupa Mondială, de Spania, scor 1-2.

Un CV impresionant

Născut la Sainte-Ode, Meunier și-a început cariera în ligile inferioare din Belgia, înainte de a se afirma la Club Brugge, unde a cucerit titlul și Cupa Belgiei.

Transferul la Paris Saint-Germain, în 2016, i-a consolidat statutul la nivel european. În cei patru ani petrecuți pe Parc des Princes, fundașul a câștigat trei titluri în Ligue 1 și numeroase alte trofee interne.

Ulterior, a evoluat pentru Borussia Dortmund, Trabzonspor și Lille, acumulând o experiență importantă în competițiile europene.

„Un jucător care știe ce înseamnă performanța”

Directorul sportiv al lui Sunderland, Florent Ghisolfi, a subliniat că experiența și mentalitatea belgianului au fost decisive pentru transfer.

„Suntem încântați să îl primim pe Thomas la Sunderland. Încă de la primele discuții am simțit că are o impresie foarte bună despre club. A evoluat constant la cel mai înalt nivel, la unele dintre cele mai mari cluburi din Europa și pentru naționala Belgiei. Aduce experiență, calități de lider și profesionalism, dar și calitate atât în faza defensivă, cât și în cea ofensivă. Este un jucător care știe ce înseamnă să lupte pentru trofee și suntem convinși că va avea o influență pozitivă asupra echipei, atât pe teren, cât și în afara lui”, a declarat Ghisolfi, potrivit unui comunicat al clubului.

„O provocare pe care mi-am dorit-o”

La rândul său, belgianul a explicat că oportunitatea de a juca în Premier League și participarea lui Sunderland în cupele europene au cântărit decisiv.

„Sunt foarte încântat și onorat să mă alătur lui Sunderland. Premier League este unul dintre cele mai competitive și spectaculoase campionate din lume și este o provocare pe care mi-am dorit întotdeauna să o trăiesc. Când am vorbit cu reprezentanții clubului, am fost impresionat de ambiția și proiectul lor. Faptul că vom juca în Europa a fost, de asemenea, un factor important în decizia mea”, a spus Meunier.

Fundașul a adăugat că speră să-și pună experiența în slujba echipei și să creeze o legătură puternică cu suporterii.

„Am avut șansa să joc în echipe extraordinare de-a lungul carierei și acum vreau să dau totul pentru acest club, să-mi ajut colegii și să construiesc o relație puternică cu fanii. Abia aștept să debutez în fața lor”, a afirmat internaționalul belgian.

Dacă va fi utilizat din primul meci al sezonului, Thomas Meunier ar putea debuta în Premier League pe 22 august, când Sunderland va întâlni Ipswich Town.