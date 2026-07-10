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Spania a învins Belgia cu 2-1 și s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial

Spania, campioana europeană en-titre, a învins vineri Belgia în sferturile de finală ale Cupei Mondiale și s-a calificat în semifinale.
Spania a învins Belgia cu 2-1 și s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial
Hepta/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
11 iul. 2026, 00:14, Sport
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Spania a câștigat cu 2-1 partida cu Belgia din sferturile de finală ale Campionatului Mondial. Mikel Merino a fost eroul finalului de meci pentru spanioli. El a înscris în minutul 88 și a dus scorul la 2-1 pentru Spania, obținând astfel calificarea echipe sale

Meciul s-a disputat în Los Angeles (SUA) și a fost arbitrat de Michael Oliver (Anglia).

Naționala Spaniei va înfrunta Franța, în semifinale, marți, în Dallas.

Au marcat: F. Ruiz ’30, M. Merino ’88 / De Ketelaere ’41

Spania (4-2-3-1): U. Simon – P. Porro, P. Cubarsi, Laporte, Cucurella – F. Ruiz (Pedri ’55), Rodri – L. Yamal, D. Olmo (M. Merino ’86), A. Baena (F. Torres ’55) – Oyarzabal (N. Williams ’79)

Rezerve: Raya, J. Garcia, M. Llorente, Pubill, E. Garcia, Grimaldo, Gavi, Zubimendi, Y. Pino, B. Iglesias, V. Munoz

Selecționer: Luis de la Fuente

Belgia (4-2-3-1): Courtois (Lammens ’71) – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (Seys ’60) – Vanaken (Lukaku ’60), Raskin – Trossard (Witsel ’60), De Bruyne (Saelemaekers ’86), Doku – De Ketelaere

Rezerve: Penders, De Winter, Meunier, Theate, D. Moreira, Fernandez-Pardo, Lukebakio

Selecționer: Rudi Garcia

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