Rapid București, repartizată în urna a treia la tragerea la sorți a grupelor EuroLeague la baschet feminin

Rapid București, prezentă în premieră în competiție, face parte din urna a treia, alături de AZS UMCS Lublin (Polonia), Athinaikos Qualco (Grecia) și Kangoeroes Basket Mechelen (Belgia). Conform regulamentului, în fiecare grupă poate fi repartizată cel mult o echipă din aceeași țară.

Campioana en-titre, Fenerbahce Opet(Turcia), conduce lista echipelor din prima urnă, alături de ZVVZ USK Praha (Cehia), Casademont Zaragoza (Spania) și Galatasaray Cagdas Faktoring (Turcia).

Din urna a doua fac parte Beretta Famila Schio (Italia), Valencia Basket (Spania), Basket Landes și Tango Bourges Basket (ambele din Franța).

Urna a patra va fi alcătuită din cele patru echipe care vor trece de faza calificărilor.

Galatasaray va găzdui din nou turneul Final Six.

În faza grupelor vor evolua 16 echipe, repartizate în patru grupe de câte patru. Douăsprezece formații sunt calificate direct, în timp ce ultimele patru locuri vor fi stabilite în urma calificărilor.

Cine luptă pentru ultimele patru locuri

Calificările se vor disputa sub forma a patru mini-turnee eliminatorii, fiecare cu semifinale și finală într-o singură manșă. Semifinalele sunt programate pe 23 septembrie, iar finalele pe 30 septembrie. Câștigătoarele celor patru trasee vor completa tabloul sezonului regulat, în timp ce învinsele vor continua în EuroCup.

În calificări vor evolua:

Urna 1

Spar Girona (Spania)

Umana Reyer Venezia (Italia)

DVTK Huntherm (Ungaria)

Sopron Basket (Ungaria)

Urna 2

Zabiny Brno (Cehia)

Panathinaikos (Grecia)

Kibirkstis-TOKS (Lituania)

Flammes Carolo Basket (Franța)

Urna 3

KP Brno (Cehia)

KK Steaua Roșie Belgrad (Serbia)

Emlak Konut (Turcia)

ENEA AZS Politechnika Poznan (Polonia)

În semifinale, echipele din urna a doua vor întâlni formațiile din urna a treia, iar învingătoarele vor juca în finală împotriva unei echipe din urna întâi.

Tragerea la sorți a grupelor EuroLeague și a calificărilor va avea loc pe 16 iulie, la München, și va fi transmisă în direct pe canalul oficial de YouTube al FIBA.