ProSport: Simona Halep și Dorin Mateiu, prima apariție publică împreună la Wimbledon

Potrivit informațiilor publicate de ProSport, cei doi s-au aflat pe lista oficială a invitaților și au urmărit împreună ultimul act al competiției, disputat între Karolina Muchova și Linda Noskova.

Deși în ultimele luni au existat numeroase informații potrivit cărora cei doi formează un cuplu, nici Simona Halep, nici Dorin Mateiu nu au comentat public relația. Apariția lor în Loja Regală este considerată prima confirmare publică a faptului că participă împreună la un eveniment de o asemenea anvergură.

Conform ProSport, Simona Halep a ocupat un loc pe rândul al doilea al lojei, în apropierea Prințesei de Wales, în timp ce Dorin Mateiu s-a aflat alături de ea. Anul trecut, Halep a asistat la finala de la Wimbledon împreună cu fostul său antrenor, Daniel Dobre, cel care a pregătit-o și în sezonul în care a cucerit trofeul pe iarba londoneză, în 2019.

Subiectul a fost relatat inițial de ProSport, care a publicat lista oficială a invitaților la finala feminină de la Wimbledon.