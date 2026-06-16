Serena și Venus Williams vor juca împreună la dublu la Wimbledon

Serena Williams, în vârstă de 44 de ani, a revenit săptămâna trecută în circuit, la turneul de la Queen’s. Ea nu mai jucase din 2022, de la US Open, turneu considerat atunci drept ultimul al carierei sale, relatează BBC.

Serena Williams are 23 de titluri de Grand Slam la simplu, dintre care șapte la Wimbledon. Înainte de turneul de la Londra, ea joacă la dublu la Berlin, alături de Karolina Muchova.

La Wimbledon, Serena va face din nou pereche cu Venus Williams, în vârstă de 45 de ani. Cele două nu au mai jucat împreună din 2022, de la US Open.

Surorile Williams au marcat istoria tenisului. Împreună, au câștigat 30 de titluri de Grand Slam la simplu și 12 titluri la Wimbledon. La dublu, au câștigat de șase ori trofeul de la All England Club, prima dată în 2000 și ultima dată în 2016.

Venus Williams, de cinci ori campioană la simplu la Wimbledon, a pierdut toate cele șapte meciuri de simplu disputate în acest sezon. În aprilie, însă, ea a câștigat un meci de dublu la Madrid Open, alături de britanica Katie Boulter.

Wimbledon începe luni, 29 iunie.