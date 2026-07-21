Revoluție în tenisul mondial. Roland Garros cedează în disputa privind premiile și propune împărțirea veniturilor

Propunerea, aflată încă în faza negocierilor, ar putea schimba modul în care sunt stabilite premiile la cele mai importante competiții din circuit și pune presiune asupra organizatorilor US Open, Wimbledon și Australian Open.

Roland Garros propune un nou model de recompensare

Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, reprezentanții turneului de la Roland Garros au transmis oferta în cadrul unor discuții purtate la Wimbledon cu Larry Scott, reprezentantul jucătorilor.

Deși negocierile nu s-au încheiat, disponibilitatea organizatorilor francezi de a lega premiile de veniturile generate de competiție reprezintă o schimbare fără precedent în tenisul de Grand Slam.

Dacă acordul va fi finalizat, Roland Garros va deveni primul dintre cele patru turnee majore care acceptă oficial un model de împărțire a veniturilor cu sportivii.

Jucătorii cer o formulă clară de distribuire a banilor

Disputa privind premiile acordate în turneele de Grand Slam durează de mai mult timp. Deși organizatorii au majorat constant fondurile de premiere în ultimii ani, jucătorii solicită un sistem permanent, bazat pe un procent fix din veniturile competițiilor, și nu pe decizii anuale luate de organizatori.

Propunerea înaintată de reprezentanții sportivilor prevede ca, în prima etapă, 16% din veniturile fiecărui Grand Slam să fie distribuite sub formă de premii, procent care ar urma să crească la 22% până în 2030.

Pe lângă împărțirea veniturilor, jucătorii solicită și contribuții pentru pensii, servicii medicale și un rol mai important în procesul decizional privind organizarea competițiilor.

Presiunea se mută asupra US Open

Decizia organizatorilor francezi pune presiune în special pe US Open, care urmează să anunțe fondul de premiere pentru ediția din acest an la începutul lunii viitoare.

Mai mulți jucători importanți, printre care și liderul clasamentului mondial, Jannik Sinner, au avertizat că ar putea boicota turneul de dublu mixt de la Flushing Meadows dacă negocierile privind noul model de recompensare nu vor înregistra progrese semnificative.

Anul trecut, US Open a majorat premiile totale cu 21%, până la 85 de milioane de dolari. O creștere similară în acest an ar însemna depășirea pragului de 100 de milioane de dolari în premii totale, însă reprezentanții jucătorilor insistă că problema nu este doar valoarea sumelor, ci modul în care acestea sunt stabilite.

Wimbledon a respins ideea

Spre deosebire de organizatorii Roland Garros, conducerea All England Club a respins recent ideea ca premiile să fie calculate în funcție de veniturile turneului.

Declarațiile președintei Debbie Jevans au provocat nemulțumirea jucătorilor, care au luat în calcul inclusiv un boicot al activităților media în prima săptămână a Wimbledonului. Protestul a fost abandonat în ultimul moment, însă negocierile dintre reprezentanții sportivilor și organizatorii turneelor de Grand Slam continuă.

Pentru jucătorii români, o eventuală introducere a unui sistem de împărțire a veniturilor ar putea însemna premii mai consistente la cele mai importante competiții din circuit, inclusiv pentru sportivii eliminați în primele tururi, care depind în mare măsură de veniturile obținute la turneele majore.