Iga Swiatek începe campania de apărare a trofeului de la Wimbledon cu o victorie în trei seturi

Swiatek, care venea după un sezon dezamăgitor pe zgură, încheiat cu eliminarea în optimile de finală la Roland Garros, a avut nevoie de două ore și două minute pentru a trece de Townsend, într-un meci în care a fructificat cinci din cele șapte mingi de break avute.

Poloneza a dominat primul set, câștigat cu 6-1. Însă, Townsend, ocupanta locului 79 mondial și triplă campioană de Grand Slam la dublu, a egalat situația după un set secund foarte bun, adjudecat cu 6-2.

Swiatek și-a regăsit apoi jocul în decisiv, pe care l-a câștigat cu 6-3, în ciuda celor nouă duble greșeli comise, închizând meciul cu al doilea său as al zilei.

„Au fost câteva săptămâni dificile, nu a fost un sezon în care totul a mers așa cum mi-am dorit. Nu cred că am câștigat vreun meci în trei seturi în acest an, așa că sunt fericită că am reușit aici, pentru că înseamnă foarte mult să deschid turneul din postura de campioană”, a declarat Swiatek după meci.

A fost primul meci în care Swiatek a cedat un set în primul tur al unui turneu de Mare Șlem după Wimbledon 2019.

Swiatek va întâlni în turul secund o fostă finalistă la Wimbledon

În turul al doilea, Swiatek o va înfrunta pe cehoaica Karolina Pliskova, fost lider mondial și finalistă la Wimbledon în 2021, care a trecut în primul tur de compatrioata sa Tereza Valentova cu 6-3, 6-4. Pliskova a obținut astfel a 19-a victorie a carierei pe tabloul principal al turneului londonez și prima după ediția din 2022.

În alte meciuri de pe tabloul feminin, finalista de anul trecut, americanca Amanda Anisimova, a debutat cu o victorie clară, 6-3, 6-2, în fața sportivei din Macedonia de Nord – Lina Gjorcheska, prima reprezentantă a țării sale calificată vreodată pe tabloul principal al unui turneu de Mare Șlem. Anisimova s-a impus în doar o oră și un minut, cu 17 lovituri direct câștigătoare și fără să își piardă serviciul.

Și italianca Jasmine Paolini, finalistă la Wimbledon în 2024, a avansat în turul secund după o revenire spectaculoasă în fața americancei Robin Montgomery, pe care a învins-o cu 0-6, 6-4, 7-5. Paolini a întors soarta meciului după ce a fost condusă cu 4-2 în setul decisiv.