Djokovic și Sabalenka, pereche de vis la US Open. Alcaraz și Sinner nu s-au înscris

Sârbul Djokovic, în vârstă de 39 de ani, și belarusa Sabalenka, de 28 de ani, își vor uni forțele pentru turneul de două zile, care începe pe 25 august la New York, scrie BBC.

Draper și Pegula, din nou împreună

Fostul număr unu britanic Jack Draper intenționează să facă din nou echipă cu americanca Jessica Pegula, după ce au ajuns în semifinalele din 2025, în timp ce poloneza Iga Swiatek și norvegianul Casper Ruud, finaliștii de anul trecut, vor forma din nou o pereche.

Printre alte nume notabile care și-au exprimat dorința de a juca împreună se numără japonezii Naomi Osaka și Kei Nishikori, vedeta americană Taylor Fritz și dubla campioană de Grand Slam Elena Rybakina, precum și perechea rusă formată din Mirra Andreeva și Andrey Rublev.

Alcaraz și Sinner nu s-au înscris

Carlos Alcaraz și Jannik Sinner nu s-au înscris.

Spaniolul Alcaraz, de șapte ori campion de Grand Slam, care a jucat alături de britanica Emma Răducanu la Flushing Meadows anul trecut, se recuperează încă după o accidentare la încheietura mâinii și nu se știe cu certitudine când se va întoarce.

Italianul Sinner nu a participat la turneul de anul trecut.

De asemenea, Serena Williams nu figurează încă pe lista participanților. Câștigătoarea a 23 de titluri de Grand Slam la simplu și-a făcut revenirea la Wimbledon luna trecută, dar a suferit o accidentare la genunchi care a împiedicat-o să participe la meciul de dublu pe care îl avea programat alături de sora sa mai mare, Venus.

Sara Errani și Andrea Vavassori își apără titlul

La închiderea perioadei de înscrieri, pe 17 august, cele șase echipe cu cel mai bun clasament combinat la simplu vor fi acceptate direct în tabloul principal.

Opt echipe vor primi wildcard-uri, iar ultimele două locuri vor fi decise în urma unei runde de calificare cu opt echipe, care se va disputa pe 24 august.

Anul trecut, au existat critici privind faptul că doar o singură echipă de specialiști în dublu a fost invitată în tabloul principal – italienii Sara Errani și Andrea Vavassori, care au câștigat noul format al turneului și au declarat că și-au îndeplinit „misiunea”.

Perechea va încerca să-și apere titlul luna viitoare, în timp ce britanicul Henry Patten, numărul unu mondial la dublu, s-a înscris alături de ceha Katerina Siniakova.

Proba de dublu mixt, atracție la US Open

Decizia US Open de a „reimagina” evenimentul a polarizat opiniile – dar nu există nicio îndoială că această mișcare îndrăzneață a insuflat un suflu nou unui eveniment care fusese adesea trecut cu vederea.

Anul trecut, această inițiativă a reprezentat o sursă uriașă de venituri pentru US Open și se pare că va atrage din nou un interes semnificativ.

Proba de dublu mixt de la US Open a devenit una dintre principalele atracții ale turneului după schimbarea formatului, care a adus pe același teren unele dintre cele mai mari vedete ale tenisului mondial.