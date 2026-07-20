Carlos Alcaraz și-a surprins fanii cu noul look la finala Cupei Mondiale. Un alt detaliu i-a pus însă pe jar pe suporteri

Carlos Alcaraz a fost însoțit, duminică, de modelul sud-coreean Hoyeon în momentul în care a adus trofeul Cupei Mondiale pe teren, înaintea meciului dintre Argentina și Spania, la capătul căruia ibericii au devenit noii campioni mondiali.

Cunoscut ca mare suporter al fotbalului, Alcaraz și-a suprins din nou fanii. Noul său look a atras și atenția presei britanice.

Campionul cu șapte titluri de Grand Slam s-a afișat cu o nouă tunsoare, cu părul mai lung, complet diferită de stilul foarte scurt pe care l-a avut la US Open anul trecut, scriu jurnaliștii de la Tennis 365.

Bandaj la încheietură

După ce a dus trofeul pe teren, Alcaraz a urmărit din tribune cum Ferran Torres a marcat golul victoriei, aducând Spaniei a doua Cupă Mondială.

Camerele de filmat l-au surprins pe Alcaraz de câteva ori în timpul meciului și l-au arătat apoi sărbătorind la fluierul final.

„Deși numărul 3 mondial era vizibil copleșit de bucurie în timp ce urmărea echipa Spaniei câștigând a doua Cupă Mondială, fanii săi au fost îngrijorați de faptul că încă purta un bandaj la încheietura mâinii drepte”, arată sursa citată.

Alcaraz nu a mai jucat niciun meci de tenis de când a fost nevoit să se retragă de la Barcelona Open în aprilie, din cauza unei accidentări suferite în timpul unui meci.

„Fratele meu a înțeles greșit cum funcționează mașina”

Spaniolul, aflat pe locul 3 mondial, nu este la prima schimbare majoră de look.

În luna august a anului trecut, el a făcut senzație la US Open, înainte chiar de a păși pe teren pentru meciul din primul tur împotriva lui Reilly Opelka.

El a apărut cu părul tuns scurt, stârnind rapid reacții atât din partea fanilor, cât și a jucătorilor.

Alcaraz a dezvăluit adevăratul motiv din spatele tunsorii.

„Simțeam că părul meu era deja foarte lung și, înainte de turneu, voiam neapărat să mă tund. Fratele meu a înțeles greșit cum funcționează mașina. Pur și simplu mi-a tăiat părul. Apoi, singura modalitate de a remedia situația era să-l rad. Nu e chiar atât de rău, cred”, a spus Alcaraz, potrivit Independent.

Tot anul trecut, dar în septembrie, starul și-a prezentat o nouă coafură, vopsindu-și părul închis la culoare din castaniu în blond platinat la doar două zile după ce a câștigat US Open 2025. Atunci, Alcaraz a publicat pe Instagram o serie de imagini, oferind detalii despre procesul de schimbare a coafurii.

Titluri transformate în simboluri

Titlurile de Grand Slam obținute de Alcaraz nu rămân doar în istorie. Spaniolul și-a marcat, prin tatuaje, cele mai importante victorii din carieră.

În martie 2026, după Australian Open, Alcaraz și-a tatuat pe partea inferioară a piciorului stâng un cangur care ține în brațe Cupa Norman Brookes Challenge încadrat de conturul clar al Australiei, potrivit ATP Tour.

Acesta se alătură unei colecții în continuă creștere și cu un caracter personal. La Wimbledon, spaniolul a ales o căpșună, la Roland Garros Turnul Eiffel, iar la US Open un design îndrăzneț al Statuii Libertății.