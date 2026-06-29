Presa spaniolă: Alcaraz, în ultima etapă a recuperării. Când ar putea reveni în circuit

Carlos Alcaraz vede deja lumina de la capătul tunelului, scrie Marca.

După ce s-a accidentat la încheietura mâinii drepte în primul tur al turneului de la Barcelona, spaniolul a luat din nou racheta în mână, lovind cu dreapta, în orașul său natal, Murcia.

Alcaraz, care a ratat turneele de la Madrid, Roma, Roland Garros, Queen’s și Wimbledon, își propune să revină în circuit.

Potrivit jurnaliștilor spanioli, Carlos Alcaraz ar putea reveni înainte de ultimul turneu de Grand Slam din calendar. Masters 1000 de la Cincinnati, unde își apără titlul, este una dintre opțiunile luate în considerare.

Jucătorul din Murcia trebuie să-și apere 3.000 de puncte: 1.000 de la Cincinnati și alte 2.000 din titlul de la New York.

Alexander Zverev, proaspătul câștigător de la Roland Garros, îi poate răpi locul al doilea în clasament doar la Wimbledon, dacă ajunge în finala turneului britanic.

Ziariștii spanioli spun că Alcaraz a profitat de timpul liber în utlima lună. A participat la unul dintre concertele lui Bad Bunny din Madrid. De asemenea, a fost văzut la Reserve Cup de padel, desfășurată la Marbella. Și la finala de futsal disputată între Pozo Murcia și Barcelona, câștigată de „blaugrana”.