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Carlos Alcaraz revine pe locul 2 ATP. Jannik Sinner se menține lider cu avans de peste 5000 de puncte

Spaniolul Carlos Alcaraz a revenit pe locul al doilea în clasamentul mondial ATP publicat luni, fără să fi disputat vreun meci în ultima săptămână. Italianul Jannik Sinner se menține pe prima poziție, având un avans de peste 5000 de puncte.
Carlos Alcaraz revine pe locul 2 ATP. Jannik Sinner se menține lider cu avans de peste 5000 de puncte
Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Petre Apostol
03 aug. 2026, 09:22, Sport
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Carlos Alcaraz a profitat de faptul că germanului Alexander Zverev i-au fost scăzute cu o săptămână mai devreme punctele obținute anul trecut la turneul Masters 1000 din Canada, ca urmare a modificării calendarului competiției. Spaniolul are acum 8.160 de puncte, cu 40 mai multe decât Zverev (8.120), care a coborât pe poziția a treia.

Alcaraz nu a mai jucat într-un meci oficial din luna aprilie, când s-a accidentat la încheietura mâinii drepte în timpul turneului de la Barcelona. Din cauza accidentării, spaniolul a ratat turneele de la Madrid, Roma, Roland Garros, Wimbledon.

Campion în 2025 la US Open, spaniolul este așteptat să revină în competiție la turneul ATP Masters 1000 de la Cincinnati (13-23 august), ultimul mare test înaintea Grand Slam-ului de la New York.

Lider al ierarhiei rămâne italianul Jannik Sinner, cu 13.450 de puncte.

O urcare spectaculoasă a înregistrat tânărul spaniol Rafael Jodar, în vârstă de 19 ani, care a avansat nouă poziții și ocupă locul 15 mondial, cea mai bună clasare din carieră, cu 2.243 de puncte.

În Top 10 s-au mai produs câteva modificări: rusul Daniil Medvedev a urcat pe locul șase, australianul Alex de Minaur a coborât pe șapte, italianul Flavio Cobolli a avansat pe opt, iar americanul Taylor Fritz a urcat pe poziția a noua. Ben Shelton a ieșit din Top 8, coborând două locuri, până pe poziția a zecea.

Cel mai bine clasat român din ierarhia ATP este Cezar Crețu, care a urcat trei poziții, ocupând locul 260, cu 211 puncte.

Top 10 ATP (3 august):

1. Jannik Sinner (Italia) – 13.450 puncte
2. Carlos Alcaraz (Spania) – 8.160
3. Alexander Zverev (Germania) – 8.120
4. Felix Auger-Aliassime (Canada) – 4.740
5. Novak Djokovic (Serbia) – 3.760
6. Daniil Medvedev (Rusia) – 3.620
7. Alex de Minaur (Australia) – 3.560
8. Flavio Cobolli (Italia) – 3.330
9. Taylor Fritz (SUA) – 3.230
10. Ben Shelton (SUA) – 2.680

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