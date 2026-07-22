La 24 de ani, Sinner intră într-un club exclusivist al tenisului. Italianul a depășit deja legende și se apropie de borne istorice

Italianul Jannik Sinner a început luni cea de-a 81-a săptămână ca jucător aflat pe primul loc în clasamentul ATP. Cu acest total, el ajunge pe locul 10 în lista jucătorilor care au petrecut cel mai mult timp în fruntea clasamentului tenisului masculin profesionist, scrie ATP Tour.

În top 10 al celor mai buni

Sinner (24 de ani) și-a recâștigat în 2026 locul pe prima poziție a clasamentului mondial în fața rivalului său, Carlos Alcaraz. S-a întâmplat la începutul unui turneu european de excepție pe zgură, când Sinner a câștigat finala de la Monte-Carlo împotriva lui Alcaraz, catapultându-se astfel înapoi pe locul 1. De atunci, Sinner a înregistrat 15 săptămâni consecutive de dominare.

Cu această nouă perioadă petrecută pe primul loc, Sinner a depășit cele 66 de săptămâni petrecute de Alcaraz și a depășit, de asemenea, mari jucători precum suedezul Stefan Edberg (72) și australianul Lleyton Hewitt (80), devenind unul dintre cei 10 cei mai buni jucători din toate timpurile din clasamentul ATP.

Șanse să continue ascensiunea

Aflându-se deja alături de unele legende ale tenisului, Sinner ar trebui să depășească pragul de 100 de săptămâni pentru a-și continua ascensiunea. Următorii pe lista sa ar fi Andre Agassi (101 săptămâni pe locul 1) și Bjorn Borg (109), legende de care s-ar putea apropia în acest an.

Lunile următoare îi oferă lui Sinner suficient spațiu pentru a-și prelungi prezența în vârful clasamentului ATP. Italianul, care și-a apărat recent cu succes titlul de la Wimbledon, are un avans de 4.970 de puncte față de cel mai apropiat urmăritor, Alexander Zverev, și este pe cale să intre într-o perioadă în care ar putea acumula puncte valoroase în clasament.

Sinner a ajuns în fruntea clasamentului ATP pentru prima dată în săptămâna din 10 iunie 2024.

Prima sa perioadă ca nr. 1 mondial a durat 65 de săptămâni consecutive, ceea ce reprezintă a șaptea cea mai lungă serie din istorie.