Fostul antrenor al Simonei Halep, în centrul „fabricii Sinner”. Cât costă echipa liderului mondial

În spatele fiecărui trofeu câștigat de Jannik Sinner se află o echipă de șapte-opt profesioniști. Sportivul îi plătește din propriul buzunar, spre deosebire de sporturile de echipă, unde cluburile acoperă aceste costuri. Cifrele exacte ale contractelor nu sunt publice, dar estimările jurnalistice arată ordinul de mărime al investiției, conform tg24.sky.it.

Cine face parte din echipa lui Sinner

La conducerea tehnică se află doi antrenori: Simone Vagnozzi, din februarie 2022, și Darren Cahill, sosit în vara aceluiași an. Echipa mai include preparatorul fizic Umberto Ferrara, fizioterapeutul Alejandro Resnicoff și osteopatul Andrea Cipolla. Din echipă fac parte și antrenorul mental Riccardo Ceccarelli, plus managerii Alex Vittur și Lawrence Frankopan. În total, grupul care îl însoțește pe Sinner la turnee numără între șapte și opt persoane.

Cum sunt plătiți antrenorii

Remunerația antrenorilor de top nu se bazează pe un simplu salariu fix. Modelul combină o sumă fixă, săptămânală sau lunară, cu un procent din premiile câștigate de jucător. Antrenorii principali primesc, de obicei, între 10% și 15% din premii, iar unele contracte pot ajunge până la 20%. Procentul din premii este cel care face diferența majoră, nu suma fixă.

Cât câștigă Darren Cahill

Cahill a mai dus la numărul unu jucători precum Lleyton Hewitt, Andre Agassi și Simona Halep. Detaliile contractului său cu Sinner nu au fost făcute publice. Estimările vorbesc despre un salariu fix de aproximativ 6.000 de euro pe săptămână, plus procentul din premii. Publicația americană The SportsRush a calculat că, la un procent de 10%, Cahill ar fi putut încasa circa 2 milioane de dolari în 2024, doar din premii. Suma depășește ce a câștigat australianul în întreaga sa carieră de jucător.

Cât câștigă Simone Vagnozzi

Vagnozzi lucrează zilnic cu Sinner la aspectele tehnice și tactice ale jocului. Fost jucător profesionist, cu cea mai bună poziție în jurul locului 160, l-a antrenat anterior pe Marco Cecchinato și Stefano Travaglia. Structura contractului său urmează același model, sumă fixă plus procent, cu cifre estimate similare cu ale lui Cahill. Termenii exacți ai contractului rămân însă necunoscuți.

Preparatorul fizic și fizioterapeutul

Preparatorul fizic, fizioterapeutul și osteopatul îl însoțesc pe Sinner aproape tot anul. Chiar și pentru acești specialiști de elită, estimările indică un onorariu anual de peste 100.000 de euro fiecare. Ultimii doi ani au adus schimbări importante în acest departament, inclusiv plecarea temporară a lui Ferrara, legată de cazul Clostebol.

Costurile de deplasare

Sinner se deplasează aproape tot anul cu o echipă de trei-patru persoane, ceea ce înseamnă zboruri, hoteluri și alte cheltuieli. La turneele mari, cazarea poate costa aproximativ 2.000 de euro pe zi. Doar logistica echipei reprezintă sute de mii de euro pe an.

Managerii și sponsorizările

Managerii Alex Vittur și Lawrence Frankopan sunt remunerați diferit față de staff-ul tehnic. Aceștia primesc un procent, estimat între 10% și 20%, din contractele de sponsorizare. Valoarea comercială a lui Sinner este estimată la aproximativ 34 de milioane de euro pe an, doar din sponsorizări. Contractul cu Nike, de 150 de milioane de dolari pe zece ani, este cel mai important dintre acestea.

Cât costă în total „mașinăria”

Un articol din Gazzetta dello Sport estimează costurile anuale ale unui jucător din top 10-15 între 500.000 și un milion de euro. Alte estimări, care includ procentele mai mari din premii, urcă și mai sus. Sinner generează însă o cifră de afaceri de peste 40-50 de milioane de euro pe sezon, din premii și sponsorizări. Investiția în echipă se amortizează astfel de la sine.