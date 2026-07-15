Prima pagină » Sport » Codruț Dinu, printre liderii EuroBasket U20 înaintea duelului României cu Spania din optimi

Codruț Dinu, printre liderii EuroBasket U20 înaintea duelului României cu Spania din optimi

Baschetbalistul român Codruț Dinu se numără printre cei mai buni jucători ai Campionatului European U20 de la Ljubljana înaintea fazei optimilor de finală, în care România va întâlni miercuri una dintre marile forțe ale baschetului mondial, Spania.
Codruț Dinu, printre liderii EuroBasket U20 înaintea duelului României cu Spania din optimi
sursă foto: FIBA
Petre Apostol
15 iul. 2026, 10:27, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Conducătorul de joc al reprezentativei României ocupă locul al treilea în clasamentul marcatorilor competiției, cu o medie de 16,3 puncte pe meci, la egalitate cu letonul Martins Kilups. Primele poziții sunt ocupate de Mantas Juzenas (Lituania, 22,7 – care a stabilit un nou record al competiției la eficiență) și Nikola Dzepina (Serbia, 17,7).

Dinu se remarcă și la alte capitole statistice, fiind al nouălea pasator al turneului, cu o medie de 4,0 assisturi pe partidă, al 13-lea recuperator (6,0 recuperări), având totodată o medie de 1,7 intercepții. Acesta are un indice al eficienței de 15,0, care îl plasează printre cei mai eficienți jucători ai competiției.

Jucătorul format la Ploiești, transferat în vară la East Texas A&M University (SUA), a înscris 49 de puncte în cele trei meciuri din grupă, reușind câte 18 puncte în partidele cu Cehia și Slovenia, după ce debutase cu 13 puncte împotriva Israelului.

În pofida evoluțiilor lui Dinu, România a încheiat grupa fără victorie, fiind învinsă de Israel (69-84), Cehia (65-75) și Slovenia (51-95). Sistemul competițional permite însă calificarea tuturor echipelor în optimile de finală.

Confruntare cu a doua clasată din Europa

Misiunea tricolorilor va fi extrem de dificilă, urmând să înfrunte Spania, una dintre favoritele la câștigarea titlului european. Ibericii au câștigat toate cele trei meciuri din grupă, cu o medie de 82 de puncte marcate pe partidă, și ocupă locul al doilea în clasamentul mondial FIBA. În schimb, România se află pe poziția a 46-a, fiind o performanță prezența între cele mai bune echipe ale continentului la această categorie de vârstă.

Totuși, România se află înaintea Spaniei la un capitol statistic. Tricolorii au un procentaj de reușită mai bun din interiorul semicercului, cu 51,4%, față de 50,7% de partea ibericilor.

Partida Spania – România, din optimile de finală ale EuroBasket U20, se va disputa miercuri, de la ora 14:00, la Ljubljana. Învingătoarea partidei va întâlni pe câștigătoarea optimei dintre Germania și Letonia.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Avertismentul sindicatului Metrorex: „Metroul va funcționa cu greu din septembrie. Nu vom avea suficiente garnituri, iar trenurile Alstom tot nu circulă”
Gandul
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia să-i aducă profit s-a transformat într-un coșmar!
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Donald Trump renunță la taxa pe Strâmtoarea Ormuz și anunță o blocadă totală împotriva Iranului
Libertatea
Cine poate ieși la pensie cu până la 5 ani mai devreme fără penalizare? Când sunt luate în calcul studiile, armata și concediul pentru creșterea copilului
CSID
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e limita de toleranță în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da