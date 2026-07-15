Codruț Dinu, printre liderii EuroBasket U20 înaintea duelului României cu Spania din optimi

Conducătorul de joc al reprezentativei României ocupă locul al treilea în clasamentul marcatorilor competiției, cu o medie de 16,3 puncte pe meci, la egalitate cu letonul Martins Kilups. Primele poziții sunt ocupate de Mantas Juzenas (Lituania, 22,7 – care a stabilit un nou record al competiției la eficiență) și Nikola Dzepina (Serbia, 17,7).

Dinu se remarcă și la alte capitole statistice, fiind al nouălea pasator al turneului, cu o medie de 4,0 assisturi pe partidă, al 13-lea recuperator (6,0 recuperări), având totodată o medie de 1,7 intercepții. Acesta are un indice al eficienței de 15,0, care îl plasează printre cei mai eficienți jucători ai competiției.

Jucătorul format la Ploiești, transferat în vară la East Texas A&M University (SUA), a înscris 49 de puncte în cele trei meciuri din grupă, reușind câte 18 puncte în partidele cu Cehia și Slovenia, după ce debutase cu 13 puncte împotriva Israelului.

În pofida evoluțiilor lui Dinu, România a încheiat grupa fără victorie, fiind învinsă de Israel (69-84), Cehia (65-75) și Slovenia (51-95). Sistemul competițional permite însă calificarea tuturor echipelor în optimile de finală.

Confruntare cu a doua clasată din Europa

Misiunea tricolorilor va fi extrem de dificilă, urmând să înfrunte Spania, una dintre favoritele la câștigarea titlului european. Ibericii au câștigat toate cele trei meciuri din grupă, cu o medie de 82 de puncte marcate pe partidă, și ocupă locul al doilea în clasamentul mondial FIBA. În schimb, România se află pe poziția a 46-a, fiind o performanță prezența între cele mai bune echipe ale continentului la această categorie de vârstă.

Totuși, România se află înaintea Spaniei la un capitol statistic. Tricolorii au un procentaj de reușită mai bun din interiorul semicercului, cu 51,4%, față de 50,7% de partea ibericilor.

Partida Spania – România, din optimile de finală ale EuroBasket U20, se va disputa miercuri, de la ora 14:00, la Ljubljana. Învingătoarea partidei va întâlni pe câștigătoarea optimei dintre Germania și Letonia.