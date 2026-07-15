NBA. Transferul lui Kawhi Leonard la Toronto, blocat de ancheta privind regulamentul salarial

Transferul convenit pentru starul Kawhi Leonard între Clippers și Raptors la 30 iunie a rămas în așteptare din cauza incertitudinilor legate de rezultatul investigației deschisă încă de anul trecut. Potrivit comisarului NBA, Adam Silver, decizia de a amâna tranzacția a aparținut celor două cluburi, și nu ligii.

„Liga nu a suspendat transferul. Părțile implicate au decis să nu îl finalizeze atât timp cât ancheta rămâne deschisă. Orice posibil impact asupra lui Kawhi sau asupra contractului său era încă necunoscut. Au ales să nu își asume această incertitudine”, a declarat comisarul NBA, potrivit ESPN, după reuniunea Consiliului Guvernatorilor ligii, desfășurată la Las Vegas, marți noapte.

„Această anchetă trebuie încheiată înainte de începutul viitorului sezon. Durează mai mult decât aș fi sperat, fără îndoială”, a mai afirmat Silver.

Ancheta, deschisă în septembrie 2025, vizează acuzații potrivit cărora Los Angeles Clippers ar fi eludat regulile plafonului salarial prin intermediul unui contract de sponsorizare în valoare de 28 de milioane de dolari încheiat de Leonard cu compania Aspiration, intrată între timp în faliment.

Dacă va fi găsit vinovat de încălcarea regulamentului, baschetbalistul riscă anularea contractului sau suspendarea pentru o parte ori pentru întreg sezonul 2026-2027.

Raptors și Clippers conveniseră un schimb în care Leonard urma să ajungă la Toronto, iar Brandon Ingram, Gradey Dick și alegeri ulterioare din draft – la Los Angeles.

Leonard ar urma să revină la Toronto, unde a evoluat în sezonul 2018-2019, singurul său în tricoul Raptors, perioadă în care a condus franciza către primul și, până în prezent, singurul titlu NBA din istorie. Starul american a fost desemnat atunci MVP-ul finalei, înainte de a pleca la Los Angeles Clippers ca jucător liber în vara anului 2019.