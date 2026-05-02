Nou record pentru LeBron James în playoff-ul NBA. Los Angeles Lakers avansează în semifinalele Conferinței de Vest. Pistons și Raptors egalează seriile

Los Angeles Lakers a trecut cu 98-78 de Houston Rockets, în deplasare, și a închis seria cu 4-2. LeBron James a condus echipa cu 28 de puncte, 7 recuperări și 8 pase decisive.

Totodată, veteranul echipei Lakers a ajuns la 22 de victorii în meciuri decisive ale seriilor disputate în deplasare, un nou record absolut în NBA. I-a depășit astfel pe Derek Fisher și Tim Duncan.

În turul următor, James și co. se vor confrunta cu Oklahoma City Thunder, campioana en-titre și câștigătoarea sezonului regulat în NBA.

Tot sâmbătă dimineață, Detroit Pistons, câștigătoarea Conferinței de Est, a reușit una dintre cele mai impresionante reveniri ale actualei ediții, câștigând cu 93-79 pe terenul lui Orlando Magic. A reușit astfel să egaleze seria la 3-3, trimițând confruntarea în meci decisiv, programat duminică noapte.

Formația din Detroit a recuperat un handicap de 24 de puncte, cea mai mare revenire a unei echipe aflate în deplasare și în pericol de eliminare din sezonul 1996-1997 încoace.

Cade Cunningham a fost liderul echipei sale, cu 32 de puncte, dintre care 19 marcate în ultimul sfert.

De asemenea, Toronto Raptors a rămas și ea în cursa pentru calificare, după victoria dramatică, 112-110 după prelungiri, contra lui Cleveland Cavaliers.

Coșul decisiv a fost reușit de RJ Barrett, care a încheiat meciul cu 24 de puncte. Seria este acum la egalitate, 3-3, iar meciul 7 se va disputa la Cleveland, duminică.