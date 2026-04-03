Campioana NBA Oklahoma produce una dintre cele mai severe înfrângeri din istorie pentru LA Lakers

Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), a reușit o victorie categorică în fața formației Los Angeles Lakers, scor 139-96, vineri dimineață, rezultatul reprezentând una dintre cele mai severe înfrângeri din istoria echipei din Los Angeles.

Oklahoma City Thunder a condus ostilitățile de la un capăt la altul, ajungând să aibă un avantaj de până la 43 de puncte. Echipa din Oklahoma a avut procente excelente la aruncări, cu 55% din acțiune și 47% de la distanță.

Vedeta partidei a fost MVP-ul ligii din sezonul trecut, Shai Gilgeous-Alexander, care a marcat 28 de puncte și a condus ofensiva Thunder într-o prestație dominantă.

Diferența de 43 de puncte reprezintă una dintre cele mai mari înfrângeri din istoria francizei din Los Angeles, care a pierdut la un ecart mai mare doar de șase ori. Este la doar șase puncte distanță de recordul negativ stabilit în 2017, într-un meci cu Dallas Mavericks.

Pentru Lakers, înfrângerea vine într-un moment în care traversa o perioadă pozitivă, cu 13 victorii în 14 meciuri.

LeBron James a avut o evoluție modestă, cu 13 puncte în 26 de minute. Austin Reaves a fost cel mai bun marcator al echipei californiene, cu 15 puncte.

Meciul a fost marcat și de problema medicală a lui Luka Doncic, care a părăsit terenul în timpul sfertului al treilea, afectat de o accidentare la ischiogambieri. Jucătorul urmează să efectueze investigații suplimentare.

La finalul partidei, LeBron James a recunoscut superioritatea adversarului, declarând: „Am fost depășiți în toate aspectele jocului. Este inacceptabil și trebuie să fim mai buni”.

În sezonul regulat, echipa din Oklahoma City are cel mai bun bilanț din NBA, cu 61 de victorii și 16 înfrângeri.

Los Angeles Lakers se află pe locul 3 în Conferința de Vest, cu 50-27.