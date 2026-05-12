Oklahoma City Thunder, campioana en-titre, elimină echipa lui LeBron James. Stabilește o performanță rară în NBA

Campioana en-titre a avut din nou controlul în momentele decisive și a rezistat revenirii spectaculoase a lui Los Angeles Lakers din finalul partidei. Cu mai puțin de un minut înainte de sirenă, Lakers a reușit un parțial de 7-0 și a trecut la conducere, 110-109.

Răspunsul lui Oklahoma City Thunder a venit imediat. Liderul echipei, Shai Gilgeous-Alexander, a orchestrat ultimul atac important al meciului, iar Thunder a revenit în avantaj cu 32,8 secunde înainte de final.

În faza următoare, LeBron James a ratat o pătrundere la panou, iar Gilgeous-Alexander a transformat apoi două aruncări libere care au dus diferența la trei puncte. Austin Reaves a ratat apoi o aruncare de trei puncte, iar Thunder au recuperat mingea și au securizat victoria.

Oklahoma City a încheiat meciul cu un parțial de 28-18 și continuă parcursul impresionant din actualul play-off.

Performanțe impresionante pentru campioana en-titre

Thunder este doar a patra campioană en-titre din istoria NBA care câștigă primele opt meciuri din playoff. Dintre precedentele trei echipe care au reușit această performanță, toate au ajuns în Finala NBA, iar Los Angeles Lakers din 2001 a și cucerit titlul.

Mai mult, Thunder a dominat clar seria cu Lakers, pe care a depășit-o la un total de 181 de puncte diferență în sezonul combinat regulat plus play-off. Este al patrulea cel mai mare ecart înregistrat vreodată între două echipe într-un singur sezon NBA.

Shai Gilgeous-Alexander a fost din nou omul decisiv pentru Oklahoma City, terminând partida cu 35 de puncte și opt pase decisive. Tânărul Ajay Mitchell a continuat seria excelentă și a adăugat 28 de puncte.

Pentru Lakers, Austin Reaves a fost principalul marcator, cu 27 de puncte, în timp ce Rui Hachimura a contribuit cu 25.

LeBron James a încheiat meciul cu 24 de puncte și 12 recuperări, într-o partidă care ar putea reprezenta ultima sa apariție din cariera de jucător în NBA.

În finala Conferinței de Vest, Oklahoma City Thunder va întâlni câștigătoarea seriei dintre Minnesota Timberwolves și San Antonio Spurs, care se află la egalitate, scor 2-2.