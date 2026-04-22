LeBron James, aproape de triple-double, și Lakers înving și în meciul 2 din primul tur al playoff-ului NBA pe Houston, la care a revenit Durant

Veteranul de 41 de ani a încheiat partida cu 28 de puncte, opt recuperări și șapte pase decisive, conducând o echipă afectată în continuare de absențele lui Luka Dončić și Austin Reaves.

Los Angeles (locul 4 în Conferința de Vest) a profitat de avantajul terenului propriu, după ce câștigase și primul joc al seriei (107-98).

Lakers au compensat inferioritatea la recuperare prin eficiența ofensivă. Marcus Smart a reușit 25 de puncte, dintre care cinci aruncări de trei puncte din șapte tentative, și șapte pase decisive. Luke Kennard a adăugat 23 de puncte și șase recuperări.

Meciul a fost controlat în mare parte de gazde, care au reușit un parțial de 9-0 la finalul primului sfert și s-au desprins la 49-34 în sfertul al doilea, înainte ca Rockets să reducă diferența la pauză (54-51). Finalul a fost echilibrat, scorul fiind 89-85 cu patru minute înainte de final. Însă, Lakers au gestionat mai bine posesia și au închis partida cu o victorie.

De partea cealaltă, Kevin Durant, revenit după o accidentare, a fost cel mai bun marcator al texanilor, cu 23 de puncte. Vedeta lui Rockets a înscris, însă, doar trei puncte în partea secundă a meciului.

Alperen Şengün a contribuit cu 20 de puncte și 11 recuperări, iar Amen Thompson a adăugat 16 puncte și nouă pase decisive.

Houston a avut mari probleme la aruncările de la distanță, cu doar 7 coșuri din 29 de tentative, și un procentaj general de 40,4%.

Seria se mută acum în Texas, unde următoarele două meciuri vor avea loc pe terenul Rockets.

În alt meci din playoff, Philadelphia 76ers a câștigat pe terenul lui Boston Celtics, scor 111-97, și a egalat seria la 1-1. Portland a egalat, de asemenea, pe San Antonio, după succesul cu 106-103.