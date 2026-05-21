Oklahoma City Thunder egalează la general finala Conferinței de Vest din NBA contra San Antonio Spurs. Gilgeous-Alexander, MVP-ul sezonului, aproape de double-double

Oklahoma City Thunder, campioana en-titre, a câștigat joi meciul 2 al finalei Conferinței de Vest din NBA, scor 122-113, împotriva celor de la San Antonio Spurs, și a restabilit egalitatea la general. Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul sezonului, a fost principalul marcatori al partidei.
sursă foto: Oklahoma City Thunder / facebook
Petre Apostol
21 mai 2026, 06:29, Sport
Thunder a preluat conducerea încă din finalul primului sfert și nu a mai cedat-o, rezistând revenirilor repetate ale lui Spurs, într-un meci decis de eficiența în tranziție și de diferența mare la mingi pierdute.

MVP-ul NBA pentru al doilea an la rând, Shai Gilgeous-Alexander, a fost jucătorul meciului pentru Oklahoma City. Canadianul a fos aproape de double-double, marcând 30 de puncte (fără nicio aruncare reușită de la distanță) și 9 pase decisive. El a înscris, totodată, și coșul care a închis practic partida în ultimele momente.

„Băieții au venit pregătiți. Știam ce înseamnă acest meci și am adus energia din primul minut”, a declarat SGA după partidă.

Thunder a avut nu mai puțin de șapte jucători cu peste 10 puncte marcate. Alex Caruso a fost al doilea marcator, cu 17 puncte din doar 7 aruncări, inclusiv 3 coșuri de 3 puncte.

De partea cealaltă, San Antonio a fost ținut în joc de duo-ul format din Victor Wembanyama și Stephon Castle. Francezul Wembanyama a avut o linie excelentă, cu 21 puncte, 17 recuperări, 6 pase decisive și 4 capace. Castle a adăugat 25 puncte, 5 recuperări, 8 assisturi.

Totuși, Spurs au fost penalizați sever de cele 21 de mingi pierdute, care s-au transformat în 27 de puncte pentru Thunder.

După două meciuri extrem de echilibrate, seria se mută acum în Texas. Potrivit statisticilor NBA, echipele care câștigă meciul al treilea într-o serie de 1-1 ajung în finala NBA în peste 90% din cazuri.

