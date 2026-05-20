Egipt a anunțat lotul pentru Cupa Mondială de fotbal 2026. Mohamed Salah, liderul echipei

Selecționata de fotbal din Egipt a anunțat lotul oficial pentru Cupa Mondială 2026, competiție care va fi găzduită de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, starul de la Liverpool, Mohamed Salah, fiind liderul formației.
sursă foto: Philip Poupin/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
21 mai 2026, 01:20, Sport
În lotul final anunțat de selecționerul echipei din Egipt, Hossam Hassan, se regăsesc și alți jucători importanți, precum Omar Marmoush, Mahmoud Trezeguet și Ahmed Sayed „Zizo”.

Lotul Egiptului pentru Cupa Mondială 2026:

Portari: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, El Mahdy Soliman, Mohamed Alaa.

Fundași: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdi Fathi, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fattouh, Karim Hafez.

Mijlocași: Marwan Attia, Mohannad Lasheen, Nabil Emad „Dunga”, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed „Zizo”, Mahmoud Trezeguet, Emam Ashour, Mostafa Ziko, Ibrahim Adel, Haitham Hassan, Mohamed Salah.

Atacanți: Omar Marmoush, Aktay Abdullah, Hamza Abdel Karim.

Egipt va debuta la turneul final pe 15 iunie, împotriva selecționatei Belgiei, urmând să întâlnească ulterior Noua Zeelandă (22 iunie) și Iran (27 iunie) în faza grupelor.

Pentru Egipt, participarea la Cupa Mondială 2026 reprezintă o nouă încercare de a depăși în premieră faza grupelor la turneul final.

