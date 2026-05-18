Ancelotti anunță lotul Braziliei pentru Cupa Mondială 2026. Neymar, printre jucătorii convocați

Carlo Ancelotti, aflat la debutul său pe banca naționalei braziliene într-un turneu final mondial, se va baza pe vedete precum Vinicius Junior, Raphinha și Bruno Guimarães. Una dintre marile întrebări rămâne forma fizică a lui Neymar. Deși atacantul lui Santos a trecut printr-o perioadă dificilă din cauza accidentărilor, el figurează în lotul anunțat de Ancelotti.

Lotul Braziliei pentru Cupa Mondială 2026

Portari:

Alisson – Liverpool

Ederson – Fenerbahçe

Weverton – Grêmio

Fundași:

Alex Sandro – Flamengo

Bremer – Juventus

Danilo – Flamengo

Douglas Santos – Zenit

Gabriel Magalhães – Arsenal

Ibañez – Al Ahli

Léo Pereira – Flamengo

Marquinhos – PSG

Wesley – Roma

Mijlocași:

Bruno Guimarães – Newcastle United

Casemiro – Manchester United

Danilo – Botafogo

Fabinho – Al Ittihad

Lucas Paquetá – Flamengo

Atacanți:

Endrick – Lyon

Gabriel Martinelli – Arsenal

Igor Thiago – Brentford

Luiz Henrique – Zenit

Matheus Cunha – Manchester United

Neymar – Santos

Raphinha – Barcelona

Rayan – Bournemouth

Vinicius Junior – Real Madrid

Revenirea lui Neymar este unul dintre cele mai discutate subiecte din jurul naționalei. Atacantul a respins recent criticile privind forma sa fizică și a declarat că este pregătit pentru provocarea mondială.

Selecționerul Carlo Ancelotti a prezentat lista cu cei 26 de jucători convocați pentru Cupa Mondială 2026 într-un eveniment organizat la Rio de Janeiro.

Înainte de plecarea la turneul final, Brazilia va disputa două meciuri amicale de pregătire, pe 31 mai, va întâlni Panama, pe stadionul Maracanã (Rio de Janeiro), iar pe 6 iunie – Egipt, la Cleveland (SUA).

Brazilia a fost repartizată în Grupa C la Cupa Mondială 2026, unde va întâlni Maroc, Haiti și Scoția.

Toate meciurile vor avea loc în Statele Unite ale Americii, după următorul program:

13 iunie: Brazilia – Maroc (MetLife Stadium, New York/New Jersey)

19 iunie: Brazilia – Haiti (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

24 iunie: Brazilia – Scoția (Hard Rock Stadium, Miami)