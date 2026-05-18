Ancelotti anunță lotul Braziliei pentru Cupa Mondială 2026. Neymar, printre jucătorii convocați

Selecționerul echipei naționale de fotbal a Braziliei, Carlo Ancelotti, a anunțat, luni noapte, lotul pentru Cupa Mondială din 2026 aduce atât nume consacrate, cât și câteva surprize. Brazilia vizează al șaselea titlu mondial din istorie, după ultimul triumf din 2002.
sursă foto: DPA/Hepta
Petre Apostol
19 mai 2026, 00:56
Carlo Ancelotti, aflat la debutul său pe banca naționalei braziliene într-un turneu final mondial, se va baza pe vedete precum Vinicius Junior, Raphinha și Bruno Guimarães. Una dintre marile întrebări rămâne forma fizică a lui Neymar. Deși atacantul lui Santos a trecut printr-o perioadă dificilă din cauza accidentărilor, el figurează în lotul anunțat de Ancelotti.

Lotul Braziliei pentru Cupa Mondială 2026

Portari:

Alisson – Liverpool
Ederson – Fenerbahçe
Weverton – Grêmio

Fundași:

Alex Sandro – Flamengo
Bremer – Juventus
Danilo – Flamengo
Douglas Santos – Zenit
Gabriel Magalhães – Arsenal
Ibañez – Al Ahli
Léo Pereira – Flamengo
Marquinhos – PSG
Wesley – Roma

Mijlocași:

Bruno Guimarães – Newcastle United
Casemiro – Manchester United
Danilo – Botafogo
Fabinho – Al Ittihad
Lucas Paquetá – Flamengo

Atacanți:

Endrick – Lyon
Gabriel Martinelli – Arsenal
Igor Thiago – Brentford
Luiz Henrique – Zenit
Matheus Cunha – Manchester United
Neymar – Santos
Raphinha – Barcelona
Rayan – Bournemouth
Vinicius Junior – Real Madrid

Revenirea lui Neymar este unul dintre cele mai discutate subiecte din jurul naționalei. Atacantul a respins recent criticile privind forma sa fizică și a declarat că este pregătit pentru provocarea mondială.

Selecționerul Carlo Ancelotti a prezentat lista cu cei 26 de jucători convocați pentru Cupa Mondială 2026 într-un eveniment organizat la Rio de Janeiro.

Înainte de plecarea la turneul final, Brazilia va disputa două meciuri amicale de pregătire, pe 31 mai, va întâlni Panama, pe stadionul Maracanã (Rio de Janeiro), iar pe 6 iunie – Egipt, la Cleveland (SUA).

Brazilia a fost repartizată în Grupa C la Cupa Mondială 2026, unde va întâlni Maroc, Haiti și Scoția.

Toate meciurile vor avea loc în Statele Unite ale Americii, după următorul program:

13 iunie: Brazilia – Maroc (MetLife Stadium, New York/New Jersey)
19 iunie: Brazilia – Haiti (Lincoln Financial Field, Philadelphia)
24 iunie: Brazilia – Scoția (Hard Rock Stadium, Miami)

