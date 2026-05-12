Importurile de carne din Brazilia, interzise în UE din luna septembrie, în pofida acordului Mercosur

Un comitet al UE format din experți din statele membre a votat marți interzicerea importurilor de carne din Brazilia începând cu 3 septembrie, din cauza utilizării substanțelor antimicrobiene pentru stimularea creșterii animalelor.
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
12 mai 2026, 21:35, Știri externe
Decizia de a exclude Brazilia de pe lista țărilor ce respectă standardele UE în ceea ce privește siguranța alimentelor vine în contextul în care acordul de liber schimb al UE cu țările din America Latină, între care și Brazilia, a intrat provizoriu în vigoare de la 1 mai.

Un oficial familiarizat cu dosarul a declarat că votul a fost unanim și face din Brazilia prima țară eliminată de pe lista statelor care respectă restricțiile UE privind utilizarea antimicrobienelor la animale.

„Faptul că Uniunea este capabilă să aplice regulile este esențial pentru încredere, pentru condiții de concurență echitabile și pentru relații bune cu partenerii noștri comerciali”, a precizat un diplomat al UE pentru Euronews. 

Lista țărilor terțe care respectă cerințele UE și care, prin urmare, pot exporta animale destinate producției de alimente către UE, va fi adoptată oficial în zilele următoare.

Siguranța alimentară, un element cheie al acordului provizoriu

Comisia Europeană a afirmat în repetate rânduri că normele UE privind siguranța alimentară vor continua să se aplice produselor agricole importate din America Latină.

Începând cu 3 septembrie, Brazilia nu va mai putea exporta în UE produse precum carne de vită, carne de cal, carne de pasăre, ouă, produse din acvacultură, miere și membrane, informația fiind confirmată de purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrncirova, pentru Euronews.

„Acordurile comerciale nu modifică normele noastre. Comisia stabilește standardele sanitare și fitosanitare obligatorii ale Uniunii, iar atât fermierii noștri, cât și exportatorii din țările terțe trebuie să le respecte”, a declarat Hrncirova.

Odată ce Brazilia va demonstra respectarea normelor de siguranță, UE va putea relua importurile, iar Brazilia va putea beneficia de aceleași facilități tarifare ca și celelalte țări din Mercosur.

