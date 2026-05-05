Un băiat de 13 ani a tras cu arma într-o școală din Brazilia și a ucis doi angajați

Băiatul de 13 ani, suspectat de a fi autorul atacului armat dintr-o școală din Rio Branco, capitala statului amazonian Acre, a fost arestat de poliție, potrivit unui comunicat al administrației locale, potrivit Le Figaro. Tatăl băiatului, care deținea arma de foc utilizată, a fost, de asemenea, reținut. Răniții au fost duși la spital, iar Poliția Civilă din Acre a deschis o anchetă.

„În fața acestei tragedii, statul își exprimă profunda solidaritate cu familiile victimelor, comunitatea școlară a Institutului Sao José și toți profesioniștii din domeniul educației afectați de acest eveniment”, a adăugat guvernul în comunicat.

Suport psihologic pentru elevii și profesorii din școală

Echipe de suport psihologic au fost mobilizate pentru a oferi asistență elevilor și profesorilor, a indicat el. În conformitate cu protocolul de siguranță actual, cursurile au fost suspendate timp de trei zile în toate școlile din stat.

Atacurile în școli s-au intensificat în Brazilia în ultimii ani.