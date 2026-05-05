Jucătoarea de tenis britanică cu origini românești, Emma Răducanu, s-a retras de la Openul Italiei din cauza dificultăților persistente cauzate de o boală post-virală. Anunțul a venit la mai puțin de 30 de minute după ce a acordat interviuri optimiste pentru media.
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
06 mai 2026, 01:51, Sport

Emma Răducanu și-a petrecut ultimele zile concurând la Foro Italico, jucând seturi de antrenament cu alte concurente și, după ce a primit un bye ca jucătoare cap de serie, urma să dispute meciul din runda a doua împotriva Solanei Sierra sau un meci de calificare, relatează The Guardian.

Marți seară, Răducanu și-a îndeplinit obligațiile cu presa înainte de turneu, vorbind despre progresul său după o perioadă dificilă. „În ultimele două luni, la început, a fost destul de dificil”, a spus ea. „Nu mă simțeam cel mai bine fizic. Și cred că doar persista o vreme. Pe de altă parte, în ultimele trei săptămâni, cred că am trecut printr-o schimbare și mă simt mult mai bine.”

„Și acesta este un lucru cu adevărat pozitiv pentru mine. Mă simt grozav pe teren. Simt că în fiecare zi lucrez la ceva. Pauza m-a ajutat să mă simt foarte motivată la revenire, foarte înfometată și fericită că sunt aici la antrenament și să fac sesiuni grozave în fiecare zi.”

Mai puțin de o jumătate de oră mai târziu, supervizorul turneului a confirmat la ora 19:00, ora locală, că Emma Răducanu s-a retras. Jucătoarele prezente la turneele WTA și ATP sunt obligate să desfășoare cel puțin o activitate post-retragere, care include prezența presei, pentru a evita o amendă. Dacă nu ar fi vorbit cu presa, Răducanu ar fi primit o amendă de 15.000 de dolari (11.000 de lire sterline) pentru nerespectarea regulilor de retragere la fața locului.

Emma Răducanu se luptă cu un virus

Nu este neobișnuit ca jucătorii să se retragă din turnee la o zi sau două după ce și-au îndeplinit îndatoririle cu presa. Cu toate acestea, în situația lui Răducanu, majoritatea jucătorilor s-ar fi retras mai întâi înainte de a explica retragerea în conferința de presă.

Retragerea lui Răducanu înseamnă că absența ei din sport se va prelungi mai mult de două luni. Numărul 1 britanic începuse să se lupte cu un virus pe parcursul sezonului din Orientul Mijlociu în februarie, dar simptomele nu se amelioraseră până la începutul lunii martie.

