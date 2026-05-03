Cel mai lung tunel feroviar din lume prinde contur între Austria și Italia

Lucrările au loc în zona Steinach am Brenner, un sat alpin din Tirol, transformat într-un imens șantier european. Proiectul este considerat unul strategic pentru transportul feroviar continental și va conecta nordul și sudul Europei printr-o rută modernă și rapidă, scrie Euronews.

Tunelul Brenner dintre Austria și Italia va avea o lungime totală de aproximativ 64 de kilometri, devenind astfel cea mai lungă linie de cale ferată subterană din lume. Structura face parte din coridorul feroviar transeuropean care va facilita transportul de persoane și mărfuri între mai multe state europene.

Utilaje gigantice sapă prin masivul muntos

Construcția tunelului Brenner dintre Austria și Italia implică utilizarea unor utilaje uriașe, capabile să foreze prin rocă dură și să creeze galerii subterane de mari dimensiuni. Pe șantier sunt folosite opt utilaje de forare produse de compania germană Herrenknecht, lider mondial în industria echipamentelor pentru săpat tuneluri.

Aceste mașinării impresionante dezvoltă aproximativ 6.000 de cai putere și pot atinge aproape 20 de metri înălțime, având sute de metri lungime. Rolul lor este esențial pentru avansarea lucrărilor într-un teren dificil, aflat sub masivul alpin.

Managerul de proiect, Sebastian Reimann, a declarat că proiectul reprezintă o colaborare europeană fără precedent și un simbol al cooperării dintre statele membre. Potrivit acestuia, tunelul Brenner dintre Austria și Italia este rezultatul muncii desfășurate de companii și specialiști proveniți din 11 țări europene.

Investiție strategică pentru transportul european

Tunelul Brenner dintre Austria și Italia este considerat un punct central al infrastructurii feroviare europene. Odată finalizat, acesta va reduce timpul de transport între regiunile nordice și sudice ale continentului și va contribui la diminuarea traficului rutier prin Alpi.

Autoritățile și specialiștii din domeniul transporturilor estimează că noua rută feroviară va avea un impact important asupra logisticii europene. Prin mutarea unei părți semnificative a transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată, proiectul va contribui la reducerea emisiilor de carbon și la protejarea mediului.

Totodată, tunelul Brenner dintre Austria și Italia este privit ca o investiție strategică pentru dezvoltarea economică a regiunilor traversate. Legătura feroviară rapidă va facilita schimburile comerciale și mobilitatea între statele europene.

Presiunea concurenței asiatice asupra industriei europene

Reprezentanții companiei Herrenknecht au atras atenția asupra competiției tot mai puternice venite din partea producătorilor asiatici. Potrivit acestora, diferențele salariale și costurile reduse ale materiilor prime din China pun presiune pe companiile europene.

Industria utilajelor de construcții susține că utilizarea companiilor europene în proiecte realizate în Europa este esențială pentru menținerea competitivității economice. Oficialii companiei afirmă că diferențele de cost dintre Europa și Asia pot afecta dezvoltarea industriei locale.