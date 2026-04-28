Nicușor Dan s-a întâlnit cu cancelarul Austriei la Summitul Inițiativei celor Trei Mări

„În marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări de la Dubrovnik, am avut plăcerea de a discuta cu Christian Stocker, cancelarul federal al Austriei, despre parteneriatul nostru european și economic”, a transmis șeful statului.

Potrivit acestuia, relațiile economice dintre România și Austria rămân solide.

„Austria este al doilea cel mai mare investitor în economia României, iar colaborarea noastră continuă să se dezvolte”, a precizat Nicușor Dan.

În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat cooperarea bilaterală și teme legate de securitatea energetică.

„Am abordat teme cheie, precum cooperarea bilaterală, pentru a consolida legăturile dintre țările noastre, precum și provocările energetice, deoarece este important să găsim soluții comune pentru crizele globale”, a arătat președintele României.

„Suntem pregătiți să continuăm acest parteneriat puternic, în beneficiul cetățenilor noștri!”, a încheiat Nicușor Dan.