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Nicușor Dan cere condamnarea incidentului cu drona rusească de la Galați la summitul UE

Președintele Nicușor Dan a discutat cu președintele Consiliului European, António Costa, despre agenda summitului UE din 18-19 iunie și a solicitat includerea în concluziile reuniunii a unei condamnări ferme a incidentului provocat de drona rusească de la Galați.
Nicușor Dan cere condamnarea incidentului cu drona rusească de la Galați la summitul UE
Alexandra-Valentina Dumitru
09 iun. 2026, 16:48, Politic
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„O convorbire consistentă avută astăzi cu Președintele Consiliului European, António Costa, despre principalele subiecte care se vor discuta la summitul din 18-19 iunie”, a transmis șeful statului, marți, pe Facebook.

Potrivit acestuia, una dintre temele abordate a fost incidentul provocat de drona rusească de la Galați. Președintele a precizat că a susținut includerea subiectului în concluziile Consiliului European și întărirea mesajului de condamnare a acțiunilor Rusiei.

„Am susținut reflectarea în Concluziile Consiliului European a incidentului grav provocat de drona rusească de la Galați și consolidarea mesajului de condamnare a acțiunilor Rusiei, care continuă să escaladeze conflictul prin încălcarea repetată și inacceptabilă a spațiului aerian al statelor membre ale Uniunii Europene”, a afirmat președintele.

Șeful statului a calificat aceste incidente „de netolerat și este imperativ să fie ferm condamnate”.

Președintele a mai anunțat că România „va urmări în continuare ca proiectele din inițiativa Eastern Flank Watch să devină operaționale în complementaritate cu inițiativele NATO pentru a asigura apărarea și securitatea europeană”.

În cadrul discuției cu António Costa a fost abordat și viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene. Nicușor Dan a declarat că a pledat pentru alocări echilibrate și adaptate intereselor României.

„Am subliniat că este important ca acestea să fie cât mai echilibrate și să includă soluții relevante pentru nevoile României”.

Acesta a adăugat că România urmărește valorificarea obiectivelor stabilite în cadrul Grupului „Prieteni ai Coeziunii”.

„Pentru noi, obiectivul este de a valorifica ceea ce s-a stabilit în cadrul Grupului de «Prieteni ai Coeziunii», pe baza Declarației Comune agreate de statele membre ale grupului pe 26 mai 2026, sub coordonarea României”.

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