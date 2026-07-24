Premieră: O dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României. Anunțul lui Nicușor Dan / Primele imagini de la fața locului / MApN: O aeronavă F-16 a angajat ținta aeriană cu o rachetă

UPDATE 12:50 Nou mesaj RO-Alert pentru nord-estul județului Tulcea

ISU Tulcea a transmis faptul că în jurul orei 12 a fost emis un nou mesaj RO-Alert pentru nord-estul județului Tulcea, prin populația este informată despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Până în acest moment, s-au înregistrat două apeluri la 112.

Primul apel a fost solicitate informații suplimentare despre mesaj , iar al doilea apel anunța faptul că observă pe cer mai multe avioane care ar urmări o țintă.

Momentan, nu sunt apeluri ori informații care să confirme faptul că pe teritoriul județului să fi căzut obiecte din spațiul aerian, mai transmite ISU Tulcea.

UPDATE 12:05 Traseul bizar al dronei doborâte de F-16

Drona doborâtă vineri de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a urmat un traseu neobișnuit prin sud-estul țării. Aparatul a fost detectat în apropiere de Sulina, a zburat spre Brăila, apoi a coborât în direcția Fetești, înainte de a schimba din nou direcția și de a înainta spre județul Buzău.

Ținta a fost distrusă cu o rachetă la ora 11.02, deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina. Din informațiile comunicate până acum nu rezultă de ce drona a urmat această rută în zigzag și nici dacă schimbările de direcție au fost programate sau comandate din exterior.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat drona la ora 09.39, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina.

După pătrunderea în spațiul aerian național, aparatul a urmat traseul comunicat oficial:

Sulina – Brăila – Fetești – Buzău.

Traseul explicat, pe larg, AICI.

UPDATE 11:50 MApN: O aeronavă F-16 a angajat ținta aeriană cu o rachetă

Drona care a intrat vineri în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, a anunțat MApN. Incidentul a avut loc în județul Buzău, după o misiune de monitorizare și interceptare.

Ministerul precizează că sistemul de supraveghere radar a detectat ținta luni, 20 iulie, la ora 09.39, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Conform autorităților, drona a pătruns în spațiul aerian național și a urmat traseul Sulina, Brăila, Fetești, Buzău.

Explicațiile complete ale MApN pot fi citite AICI.

Știrea inițială: Nicușor Dan anunță că o dronă intrată în spațiul aerian național a fost doborâtă de un pilot român

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că un pilot român de pe un avion F-16 a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al României.

Șeful statului nu a precizat, în prima declarație, zona exactă în care s-a produs incidentul, proveniența aparatului fără pilot, traiectoria acestuia sau tipul de armament folosit pentru interceptare.

„Am avut o dronă în spațiul aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11.00, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat e că drona era într-o zonă nelocuită. Acesta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a declarat Nicușor Dan.

Cu puțin timp în urmă, un mesaj RO-Alert a fost emis pentru județul Buzău, care anunța că exista posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Prima dronă doborâtă deasupra teritoriului României

Incidentul reprezintă o premieră pentru apărarea spațiului aerian național. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, drone folosite în atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre au pătruns în repetate rânduri în România sau s-au prăbușit pe teritoriul țării.

În cazurile precedente, avioanele de luptă au fost ridicate de la sol, iar piloții au primit, în unele situații, autorizarea de a angaja țintele. Dronele nu au fost însă doborâte, decizia fiind justificată prin pierderea contactului radar, timpul redus de reacție sau riscul ca rachetele și fragmentele rezultate să lovească zone locuite.

Până acum, cel mai grav incident s-a produs pe 29 mai 2026, când o dronă rusească de tip Geran-2 a ajuns la Galați și a lovit un bloc de locuințe, provocând un incendiu și rănirea a două persoane. Autoritățile au explicat atunci că aparatul a fost urmărit de două avioane F-16 și de un elicopter IAR-330 SOCAT, dar nu a fost atacat deoarece se deplasa deasupra unei zone populate, iar distrugerea sa ar fi putut pune în pericol civilii.

Legea permite distrugerea dronelor, dar ca ultimă soluție

România dispune din mai 2025 de un cadru juridic special pentru interceptarea și neutralizarea aparatelor fără pilot care folosesc neautorizat spațiul aerian național.

Legea nr. 73/2025 permite folosirea unor măsuri noncinetice, precum bruiajul, dezactivarea comunicațiilor sau preluarea controlului asupra dronei, dar și a unor măsuri cinetice, inclusiv distrugerea țintei de către aeronave interceptoare sau sisteme antiaeriene amplasate la sol.

Distrugerea aparatului este considerată însă ultima soluție, după evaluarea nivelului amenințării, a circumstanțelor operaționale și, mai ales, a riscului pentru viața persoanelor și pentru proprietățile aflate la sol.

Amplu atac al Rusiei împotriva Ucrainei în noaptea de joi spre vineri

În cursul nopții de joi spre vineri, Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din ultimele zile asupra Ucrainei, folosind 180 de drone și cinci rachete ghidate Kh-59/69. Regiunea Odesa, aflată în apropierea României, a fost atacată cu rachete și drone, fiind lovite zone rezidențiale și obiective industriale.

O femeie și un copil de patru ani au fost răniți, iar mai multe locuințe și autoturisme au fost avariate. În același interval, radarele Armatei Române au detectat drone în apropierea frontierei

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