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Alertă în Tulcea după atacurile Rusiei din Ucraina. MApN: Nu au fost încălcări ale spațiului aerian

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că nu au existat încălcări ale spațiului aerian al României și nici impact pe teritoriul național, după atacul cu drone lansat în noapte de joi spre vineri de Rusia asupra Ucrainei în apropierea graniței. Însă, a fost emis un mesaj RO-Alert.
Alertă în Tulcea după atacurile Rusiei din Ucraina. MApN: Nu au fost încălcări ale spațiului aerian
sursă foto: MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
24 iul. 2026, 06:28, Știrile zilei
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Federația Rusă a executat, în cursul nopții de 23 spre 24 iulie, o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România, anunță MApN.

Conform instituției, sistemul de supraveghere radar al Armatei Române a detectat, în jurul orei 00:10, un grup de ținte aeriene care evoluau la aproximativ 33 de kilometri nord de granița fluvială cu România.

Pentru monitorizarea situației, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat la ora 00:48.

RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea avertizării populației, iar la ora 00:56 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 01:33, după ce situația a fost reevaluată.

MApN: Nu au fost încălcări ale spațiului aerian al României

Ministerul Apărării precizează că, pe durata incidentului, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri de impact la sol ale vreunui vehicul aerian pe teritoriul României.

„MApN monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate”, a mai transmis instituția.

Acesta este al doilea mesaj RO-Alert emis în nordul județului Tulcea în două nopți consecutive, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene din apropierea Dunării și a frontierei cu România.

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