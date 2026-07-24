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Rusia atacă sudul Ucrainei cu drone și rachete. Alerte în regiunea Odesa, lângă granița cu România

Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri un nou val de atacuri asupra Ucrainei, folosind drone și rachete ghidate împotriva mai multor regiuni. În sudul țării, alertele au vizat inclusiv zona Odesei și localități aflate în apropierea graniței cu România.
Rusia atacă sudul Ucrainei cu drone și rachete. Alerte în regiunea Odesa, lângă granița cu România
Sursa foto: X
Petre Apostol
24 iul. 2026, 03:04, Știri externe
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Potrivit mesajelor publicate pe canalul oficial al Forțelor Aeriene ucrainene, după miezul nopții au fost semnalate grupuri de drone care se îndreptau spre sudul regiunii Odesa, în direcția Vîlkove (Vâlcov), oraș situat în Delta Dunării, la mică distanță de granița cu România.

De asemenea, au fost raportate mai multe rachete ghidate lansate spre Ciornomorsk, Tatarbunari, localitate aflată la aproximativ 30-40 de kilometri de frontiera cu România, orașul Odesa, Maiaki, localitate situată pe malul Nistrului, la vest de Odesa.

Atacul face parte dintr-un nou val de atacuri asupra Ucrainei, în condițiile în care, în ultimele ore, Forțele Aeriene ucrainene au raportat zeci de drone și bombardamente aeriene în mai multe regiuni ale țării, inclusiv Cernihiv, Sumî, Harkov, Zaporojie, Dnipropetrovsk, Nikolaev și Poltava.

În contextul atacurilor asupra sudului regiunii Odesa, autoritățile române au emis din nou, în noaptea de joi spre vineri, un mesaj RO-Alert pentru județul Tulcea, avertizând populația asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și recomandând adăpostirea în spații de protecție sau în locuințe, departe de ferestre.

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