SUA lansează noi atacuri asupra unor ținte militare din Iran, pentru a 13-a noapte consecutivă

Operațiunea a început la ora 01:45 și are ca obiectiv „tragerea la răspundere a Iranului și diminuarea amenințărilor reprezentate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) la adresa transportului comercial”.

Potrivit comunicatului, atacurile fac parte din campania militară desfășurată de Statele Unite în ultimele săptămâni și vizează infrastructura și capacitățile militare ale Iranului asociate IRGC.

Autoritățile americane susțin că atacurile urmăresc să reducă riscurile la adresa navigației comerciale prin Strâmtoarea Ormuz și să descurajeze noi acțiuni ale Iranului în regiune.

În același timp, agenția iraniană de presă Fars a relatat că în orașul Ahvaz, capitala provinciei Khuzestan, au fost auzite mai multe explozii. Deocamdată, nu este clar unde s-au produs exact deflagrațiile și care este cauza acestora.