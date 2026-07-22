SUA continuă bombardamentele asupra Iranului pentru a 11-a noapte consecutivă

„Forțele CENTCOM au început să lovească ținte militare din Iran la ora 07:00 PM ET (ora României 02:00), pentru a 11-a noapte consecutivă. Loviturile sunt concepute pentru a continua degradarea capacității Iranului de a amenința transportul comercial prin Strâmtoarea Ormuz”, se arată în comunicatul armatei americane.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul petrolului și gazelor naturale.

Campania militară americană împotriva Iranului continuă în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al preocupărilor privind securitatea navigației în Golful Persic.

În paralel, Pentagonul solicită Congresului fonduri suplimentare pentru susținerea operațiunilor militare. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat marți, în fața Comisiei pentru Alocări Bugetare din Senat, că războiul cu Iranul a costat până acum aproximativ 37,5 miliarde de dolari și a cerut aprobarea unui pachet de finanțare de urgență. El a susținut că noile fonduri sunt „urgente și necesare”, avertizând că, fără acestea, armata americană riscă să se confrunte cu deficite critice în desfășurarea operațiunilor.