Prima pagină » Știri externe » Trump promite sprijin pentru Liban și anunță reluarea zborurilor companiilor americane către Beirut

Trump promite sprijin pentru Liban și anunță reluarea zborurilor companiilor americane către Beirut

Președintele SUA, Donald Trump, a promis marți că va sprijini Libanul și a anunțat că a dispus administrației sale să permită reluarea zborurilor directe ale companiilor aeriene americane către această țară, în urma întrevederii de la Casa Albă cu președintele libanez Joseph Aoun.
Trump promite sprijin pentru Liban și anunță reluarea zborurilor companiilor americane către Beirut
sursă foto: STR/dpa
Petre Apostol
21 iul. 2026, 23:47, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vizita lui Aoun este prima efectuată de un președinte libanez la Casa Albă din 2009 încoace. Aceasta are loc în contextul în care SUA încearcă să stabilizeze situația din sudul Libanului, în urma conflictului dintre Israel și gruparea șiită Hezbollah, susținută de Iran.

„Este un loc și o țară care au fost tratate foarte prost și ne vom asigura că vor fi tratate cum trebuie și cu respectul pe care îl merită. Vom ajuta foarte mult Libanul”, a declarat liderul american după întrevedere, potrivit Associated Press, fără a oferi detalii privind eventuale măsuri concrete.

Ulterior, Trump a anunțat pe platforma Truth Social că a dispus administrației sale să permită tuturor companiilor aeriene americane să opereze zboruri directe către Liban.

„După întâlnirea cu președintele Libanului, Joseph Aoun, care a depus eforturi remarcabile pentru transformarea țării sale, dispun administrației mele să permită tuturor companiilor aeriene americane să zboare direct în Liban, astfel încât americanii să poată vizita cu ușurință această țară frumoasă”. El a adăugat că speră „ca și alte țări să facă același lucru”.

Zborurile comerciale directe între SUA și Liban au fost suspendate în 1985, în timpul administrației Ronald Reagan, după deturnarea cursei TWA 847.

Retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului

În cadrul discuțiilor, Joseph Aoun a pledat pentru retragerea completă a trupelor israeliene din sudul Libanului. Totodată, și pentru consolidarea sprijinului internațional acordat armatei libaneze, astfel încât aceasta să preia controlul asupra zonelor în care Hezbollah a avut o prezență puternică.

Întâlnirea a avut loc la mai puțin de o lună după anunțarea unui acord-cadru, mediat de Statele Unite, între Israel și Liban, care prevede retragerea treptată a forțelor israeliene și dezarmarea Hezbollah prin implementarea unor „zone-pilot”.

Armata israeliană anunțase, deja, luni, că începuse retragerea trupelor în cadrul fazei-pilot.

În timpul întâlnirii de la Casa Albă, Trump a afirmat că Libanul continuă să se confrunte cu „o problemă Hezbollah” și a sugerat că ar putea discuta personal cu reprezentanții grupării, dacă autoritățile libaneze ar considera util acest lucru. De asemenea, el a reluat ideea unei implicări a Siriei în combaterea Hezbollah, o propunere considerată sensibilă pe scena politică libaneză.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
Anca Alexandrescu susține că fostul prezidențiabil, Călin Georgescu, ar fi blocat negocierile dintre AUR și PSD pentru votarea Guvernului Veștea
Gandul
DOLIU la Hollywood! Actrița din Godzilla a murit la doar 18 ani
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport
Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei
Libertatea
După luni de încercări, două zodii vor cunoaște succesul. Ce le rezervă astrele după data de 7 august
CSID
Ford lansează două noi ediții pentru SUV-ul produs la CRAIOVA. Noutățile gamei PUMA
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia