Trump promite sprijin pentru Liban și anunță reluarea zborurilor companiilor americane către Beirut

Vizita lui Aoun este prima efectuată de un președinte libanez la Casa Albă din 2009 încoace. Aceasta are loc în contextul în care SUA încearcă să stabilizeze situația din sudul Libanului, în urma conflictului dintre Israel și gruparea șiită Hezbollah, susținută de Iran.

„Este un loc și o țară care au fost tratate foarte prost și ne vom asigura că vor fi tratate cum trebuie și cu respectul pe care îl merită. Vom ajuta foarte mult Libanul”, a declarat liderul american după întrevedere, potrivit Associated Press, fără a oferi detalii privind eventuale măsuri concrete.

Ulterior, Trump a anunțat pe platforma Truth Social că a dispus administrației sale să permită tuturor companiilor aeriene americane să opereze zboruri directe către Liban.

„După întâlnirea cu președintele Libanului, Joseph Aoun, care a depus eforturi remarcabile pentru transformarea țării sale, dispun administrației mele să permită tuturor companiilor aeriene americane să zboare direct în Liban, astfel încât americanii să poată vizita cu ușurință această țară frumoasă”. El a adăugat că speră „ca și alte țări să facă același lucru”.

Zborurile comerciale directe între SUA și Liban au fost suspendate în 1985, în timpul administrației Ronald Reagan, după deturnarea cursei TWA 847.

Retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului

În cadrul discuțiilor, Joseph Aoun a pledat pentru retragerea completă a trupelor israeliene din sudul Libanului. Totodată, și pentru consolidarea sprijinului internațional acordat armatei libaneze, astfel încât aceasta să preia controlul asupra zonelor în care Hezbollah a avut o prezență puternică.

Întâlnirea a avut loc la mai puțin de o lună după anunțarea unui acord-cadru, mediat de Statele Unite, între Israel și Liban, care prevede retragerea treptată a forțelor israeliene și dezarmarea Hezbollah prin implementarea unor „zone-pilot”.

Armata israeliană anunțase, deja, luni, că începuse retragerea trupelor în cadrul fazei-pilot.

În timpul întâlnirii de la Casa Albă, Trump a afirmat că Libanul continuă să se confrunte cu „o problemă Hezbollah” și a sugerat că ar putea discuta personal cu reprezentanții grupării, dacă autoritățile libaneze ar considera util acest lucru. De asemenea, el a reluat ideea unei implicări a Siriei în combaterea Hezbollah, o propunere considerată sensibilă pe scena politică libaneză.